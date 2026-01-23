美華劇坊30年慶頒獎 演「白蛇傳」

皮影戲吸引眾多社區民眾到場參與。(記者高雲兒╱攝影)

紐約美華劇坊22日下午在皇后區法拉盛 圖書館舉辦建團30周年紀念活動，於圖書館「文化橋梁」系列節目中演出當代皮影戲「白蛇傳」，並同步舉行頒獎典禮，吸引眾多社區民眾參與。

「白蛇傳」為中華文化經典傳說，描述蛇仙白素貞與凡人許仙之間的傳奇愛情故事，數百年來以戲曲、說書、木偶與影視等多種形式廣為流傳。美華劇坊此次以現代皮影戲重新詮釋，結合電影化敘事手法、中英雙語台詞，以及中西合璧的音樂設計，為觀眾帶來嶄新的藝術體驗。

本次演出製作人暨導演為猶太與華裔 夫婦Stephen Kaplin與馮光宇，演員陣容涵蓋不同族裔，包括華裔演員單靖、陳修遠，以及白人演員Charlie Sentos與Harrison Greene等。中國傳統神話以英文呈現，並搭配融合中西元素的音樂設計，展現跨文化合作的創作精神。演出結束後，陳凡平博士與法拉盛圖書館館長曾陽主持座談，與觀眾交流美華劇坊的藝術理念與跨文化實踐經驗。

曾陽館長表示，「文化橋梁」節目宗旨在於透過跨文化藝術活動，引發不同族裔觀眾對中西文化及其交融議題的興趣與理解，而「白蛇傳」正是一個兼具傳統底蘊與當代創意的代表性作品。

現場也有觀眾分享觀演感受。一名專程從長島 趕來的華裔男子表示，自己在十幾歲以後便再也未看過皮影戲，這次在紐約看到熟悉的藝術形式，讓他格外感動。「很多記憶一下子都回來了，沒想到能在這裡看到皮影戲演出，」他說，未來會希望持續參與类似活動。