美華劇坊30年慶頒獎 演「白蛇傳」

記者高雲兒╱紐約報導
皮影戲吸引眾多社區民眾到場參與。(記者高雲兒╱攝影)
皮影戲吸引眾多社區民眾到場參與。(記者高雲兒╱攝影)

紐約美華劇坊22日下午在皇后區法拉盛圖書館舉辦建團30周年紀念活動，於圖書館「文化橋梁」系列節目中演出當代皮影戲「白蛇傳」，並同步舉行頒獎典禮，吸引眾多社區民眾參與。

「白蛇傳」為中華文化經典傳說，描述蛇仙白素貞與凡人許仙之間的傳奇愛情故事，數百年來以戲曲、說書、木偶與影視等多種形式廣為流傳。美華劇坊此次以現代皮影戲重新詮釋，結合電影化敘事手法、中英雙語台詞，以及中西合璧的音樂設計，為觀眾帶來嶄新的藝術體驗。

本次演出製作人暨導演為猶太與華裔夫婦Stephen Kaplin與馮光宇，演員陣容涵蓋不同族裔，包括華裔演員單靖、陳修遠，以及白人演員Charlie Sentos與Harrison Greene等。中國傳統神話以英文呈現，並搭配融合中西元素的音樂設計，展現跨文化合作的創作精神。演出結束後，陳凡平博士與法拉盛圖書館館長曾陽主持座談，與觀眾交流美華劇坊的藝術理念與跨文化實踐經驗。

曾陽館長表示，「文化橋梁」節目宗旨在於透過跨文化藝術活動，引發不同族裔觀眾對中西文化及其交融議題的興趣與理解，而「白蛇傳」正是一個兼具傳統底蘊與當代創意的代表性作品。

現場也有觀眾分享觀演感受。一名專程從長島趕來的華裔男子表示，自己在十幾歲以後便再也未看過皮影戲，這次在紐約看到熟悉的藝術形式，讓他格外感動。「很多記憶一下子都回來了，沒想到能在這裡看到皮影戲演出，」他說，未來會希望持續參與类似活動。

活動中，美華劇坊並頒發多項獎項，表揚長期促進文化交流的社區人士與藝術工作者。獲頒「跨文化傑出社區貢獻獎」的是法拉盛圖書館館長曾陽；「傑出跨文化學者獎」由長年投入中西文化研究與教育推廣的賓漢頓大學教授陳凡平博士獲得；「傑出跨文化藝術家獎」則頒予Jo Humphrey，其創立「悅龍皮影劇團」及「金山傳統影戲學會」，多年來在美國推廣中國皮影藝術。此外，主辦單位在現場頒發「青年藝術獎」予年輕導演陳修遠，肯定其在跨文化劇場創作上的投入與潛力。

美華劇坊頒發多項獎項，表揚長期促進文化交流的社區人士與藝術工作者。(記者高雲兒╱攝影)
紐約美華劇坊22日下午在法拉盛圖書館舉辦建團30周年紀念活動，於圖書館「文化橋梁」系列節目中演出當代皮影戲「白蛇傳」。(記者高雲兒╱攝影)

法拉盛 華裔 長島

