曼達尼下禁令 不準酒店收取隱藏費用 2月21日生效

記者范航瑜╱紐約報導
紐約市禁止酒店向消費者收取隱藏的雜項費用，禁令將於2月21日生效。圖為一酒店大堂。(美聯社)
紐約市禁止酒店向消費者收取隱藏的雜項費用，禁令將於2月21日生效。圖為一酒店大堂。(美聯社)

紐約市曼達尼(Zohran Mamdani)與市消費者與勞工保護局局長萊文(Sam Levine)21日宣布，禁止酒店向消費者收取隱藏的雜項費用。這類費用常被標示為「目的地費」「度假村費」或「酒店服務費」，同時也禁止酒店在未清楚說明下收取突如其來的信用卡預授權或押金，禁令將於2月21日在紐約市生效。

長期以來，酒店訂房顯示的價格並非實際支付金額。許多酒店先以基本房價對外宣傳，直到後續流程才揭露必須支付的額外費用。部分酒店也會以含糊不清的條款，對信用卡進行預授權或要求押金。僅在2025年，市消費者與勞工保護局就收到超過300起與酒店隱藏費用或突發預授權相關的投訴。

以華埠附近的酒店Leon Hotel LES為例，Booking.com網站上標示的24日晚房價為150元，但在結帳時卻額外收取了約60元的各種費用，導致實際每晚房價高達210元，其中包括26.55元的稅，30元的「度假村費」(resort fee)，以及3.5元的市稅。

為解決這一問題，市消費者與勞工保護局提出一項仿效聯邦貿易委員會規則的市級規定，將在未清楚、顯著揭露包含所有強制性費用在內的住宿總價時，提供、展示或宣傳酒店價格的行為，認定為違反市消費者保護法的欺騙性商業行為。該規定不僅針對紐約市內酒店，也包含位於市外但向紐約客宣傳房價的酒店。

曼達尼以計畫於今年夏天來紐約觀看2026年世界盃足球賽的旅客為例指出，他們將直接受惠。預計三州地區將吸引約100萬名遊客。

紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)與市消費者與勞工保護局局長萊文(S...
紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)與市消費者與勞工保護局局長萊文(Sam Levine)21日宣布，禁止市內酒店向消費者收取隱藏的雜項費用。(取自市長辦公室)

