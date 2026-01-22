布碌崙羊頭灣擬設戒毒門診 2月社區委員會將商議

我的頻道

記者馬璿╱紐約報導
布碌崙(布魯克林)市議員納西斯(Mercedes Narcisse發布社區通知，公布羊頭灣U大道一帶擬設立門診成癮治療診所的計畫。圖為該址谷歌街景圖。(取自谷歌)
布碌崙(布魯克林)市議員納西斯(Mercedes Narcisse發布社區通知，公布羊頭灣U大道一帶擬設立門診成癮治療診所的計畫。由於該診所距離引起當地華社關注的遊民所建案僅兩分鐘的步行距離，因此再次引發社區討論。當地的第15社區委員會將在2月例會專案討論。

根據通知內容，紐約州執照機構關懷諮詢中心(Care Counseling Center)來函指出，對方計畫在布碌崙U大道3041號開設一處成癮治療門診中心。根據機構提交的資料，該診所屬州成癮服務和支持辦公室(Office of Addiction Services and Support)核准的Part 822門診成癮治療計畫，將提供個別諮詢、團體諮詢、同儕支持及復健支持等服務。OASAS相關規定亦指出，在社區設立此類治療機構前，須提前知會當地民代及社區利益相關者。

營運時間規畫為每周二至周五及周日上午8時至下午2時，周一與周六不開放，並預計配置約五名臨床醫師。關懷諮詢中心說，該計畫僅限門診服務，診所內不會配藥或儲存任何藥物，患者所需處方藥將轉由社區藥局領取。

市議員納西斯對該設施選址態度保留，指出有必要更全面了解該機構未來在周邊社區的實際運作方式。她表示，期待能與擬議的營運方直接對話，以回應自身疑慮，並針對社區居民提出的問題作出說明。

知情人士透露，轄管該區的第15社區委員會(CB15)預計於2月的例會中，專案討論戒毒診所議題，屆時衛生部門、營運單位及民代皆將出席，說明計畫內容並回應社區關切。

