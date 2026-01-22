布碌崙羊頭灣擬設戒毒門診 2月社區委員會將商議

布碌崙(布魯克林)市議員納西斯(Mercedes Narcisse發布社區通知，公布羊頭灣U大道一帶擬設立門診成癮治療診所的計畫。圖為該址谷歌街景圖。(取自谷歌)

布碌崙 (布魯克林)市議員納西斯(Mercedes Narcisse發布社區通知，公布羊頭灣U大道一帶擬設立門診成癮治療診所的計畫。由於該診所距離引起當地華社關注的遊民 所建案僅兩分鐘的步行距離，因此再次引發社區討論。當地的第15社區委員會將在2月例會專案討論。

根據通知內容，紐約州 執照機構關懷諮詢中心(Care Counseling Center)來函指出，對方計畫在布碌崙U大道3041號開設一處成癮治療門診中心。根據機構提交的資料，該診所屬州成癮服務和支持辦公室(Office of Addiction Services and Support)核准的Part 822門診成癮治療計畫，將提供個別諮詢、團體諮詢、同儕支持及復健支持等服務。OASAS相關規定亦指出，在社區設立此類治療機構前，須提前知會當地民代及社區利益相關者。

營運時間規畫為每周二至周五及周日上午8時至下午2時，周一與周六不開放，並預計配置約五名臨床醫師。關懷諮詢中心說，該計畫僅限門診服務，診所內不會配藥或儲存任何藥物，患者所需處方藥將轉由社區藥局領取。

市議員納西斯對該設施選址態度保留，指出有必要更全面了解該機構未來在周邊社區的實際運作方式。她表示，期待能與擬議的營運方直接對話，以回應自身疑慮，並針對社區居民提出的問題作出說明。

知情人士透露，轄管該區的第15社區委員會(CB15)預計於2月的例會中，專案討論戒毒診所議題，屆時衛生部門、營運單位及民代皆將出席，說明計畫內容並回應社區關切。