馬泰就任市議會地標小組主席

代表曼哈頓下城的市議員馬泰獲任命為市議會土地使用委員會地標、公共設施選址、韌性建設與資產處置小組主席。圖為馬泰在華埠出席社區活動。(記者范航瑜／攝影)

代表曼哈頓華埠 的市議員馬泰(Christopher Marte)日前被任命為市議會土地使用委員會地標、公共設施選址、韌性建設與資產處置小組(subcommittee)主席，這是他進入市議會後首次擔任分類組別領導職務。馬泰去年曾競選議長但敗給現任議長梅寧(Julie Menin)；從最終排定的各委員會人事任命看，屬於民主黨溫和派的梅寧為所有曾在去年選舉中挑戰過她的對手，以及政治理念不完全相同的大量進步派議員，均委派了領導職務，或可顯示其用人思路相對開放。

馬泰的選區位於包含華埠在內的曼哈頓下城，是紐約市 歷史最悠久的區域，擁有大量重要歷史地標，同時也是受到濱水地區氣候和地質災害影響最嚴重的區域之一，他所領導的小組也主要負責監督地標保護、重大公共設施選址以及環境韌性基礎設施興建等事務。他表示，長期以來，有關公共土地使用的決策總是受到地產利益集團的影響，並未以普通市民的需求為出發點，他將與小組內其他同仁合作審查各開發項目，確保公共土地以負責且透明的方式服務於公共利益。

馬泰是市議會進步黨團成員，與上屆議長歐德思(Adrienne Adams)關係不睦。馬泰競選時以「修復崩壞制度、保護人民呼聲」為口號參選議長，將矛頭對準議長選舉的黑箱機制、議員間拉幫結派以及議長權力過於集中等問題。

2026年新會期開始後，現任議長梅寧為所有挑戰者都安排了領導職位，除馬泰外，前任多數黨黨鞭法里亞斯(Amanda Farías)獲任女性與性別平等委員會主席、與歐德思關係緊密的哈德遜(Crystal Hudson)獲任總體福利委員會主席。

不過市議會內最重要的職位仍由梅寧的政治盟友瓜分，而11名新晉議員中的七人都獲得了委員會或小組領導職務，顯示梅寧在拓展嫡系人馬方面的用心。