我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普對格陵蘭「終極方案」 傳加碼每人發100萬美元但有1前提

別只計較咖啡錢 當心四大支出巨獸「省小錢虧大錢」

高德曼爭取連任國會議員 亞裔同僚力挺

記者范航瑜／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
ASPIRE PAC表示，國會議員高德曼持續與亞太裔社區保持互動，包括在曼哈頓華埠及布碌崙(布魯克林)設立流動國會辦公室，圖為高德曼6日在華埠宣布啟動第三個國會任期競選活動。(高德曼辦公室提供)
ASPIRE PAC表示，國會議員高德曼持續與亞太裔社區保持互動，包括在曼哈頓華埠及布碌崙(布魯克林)設立流動國會辦公室，圖為高德曼6日在華埠宣布啟動第三個國會任期競選活動。(高德曼辦公室提供)

亞太裔國會議員政治行動委員會ASPIRE PAC 20日宣布背書紐約州第十選區國會議員高德曼(Dan Goldman)，肯定他在國會中長期為亞太裔社區發聲的堅定紀錄，以及他在打擊反亞裔仇恨、擴大選民服務及支持小商戶與社區組織方面所展現的領導力。

ASPIRE PAC表示，亞裔社區長期面臨資源不足、政治代表性不足的問題，一定程度上源於歷史上較低的選民參與率。過去一年中，由於美國公民暨移民服務局(USCIS)案件嚴重積壓，家庭移民申請、綠卡更新等案件等待時間大幅延長，移民執法收緊，亞裔移民服務的需求尤為突出。高德曼持續與亞太裔社區保持互動，包括在曼哈頓華埠及布碌崙(布魯克林)設立流動國會辦公室，提供包括社會安全福利、退伍軍人服務以及移民相關案件等服務。

ASPIRE PAC主席、國會議員史翠蓮(Marilyn Strickland)表示：「作為國會中唯一一位同時代表兩個截然不同的華人社區的議員，高德曼與其團隊深刻理解紐約市多元亞裔社區的獨特需求，並提供切實到位的服務。自第一天起，高德曼便與我們並肩作戰，對抗反亞裔仇恨，在他人沉默之時勇敢為我們的社區發聲」。

高德曼對ASPIRE PAC的背書表達感謝：「紐約第十國會選區擁有分布於曼哈頓與布碌崙、蓬勃發展的亞裔社區，但這些社區在歷史上長期被忽視、服務不足。上任之初，我便承諾要改變這一現狀，」高德曼表示，「從提供多語言流動國會辦公室服務，到對抗ICE的不當執法與反亞裔仇恨與歧視，再到協助小商戶與社區組織，我將始終為我的亞裔鄰里而戰」。

高德曼與其競爭對手蘭德(Brad Lander)的競爭，也呈現民主黨內中間派與進步派之間的路線差異。高德曼已獲得多名民主黨重量級人物力挺，包括眾院民主黨領袖傑佛瑞斯(Hakeem Jeffries)與州長霍楚(Kathy Hochul)。其競爭對手蘭德(Brad Lander)則獲得市長曼達尼(Zohran Mamdani)、聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders)和華埠前州眾議員牛毓琳支持。

亞太裔國會議員政治行動委員會ASPIRE PAC 20日宣布背書紐約州第十選區國...
亞太裔國會議員政治行動委員會ASPIRE PAC 20日宣布背書紐約州第十選區國會議員高德曼(Dan Goldman)。圖為高德曼去年年底在曼哈頓下東城集會，譴責川普政府在停擺期間下令各州暫停發放糧食券。(記者范航瑜／攝影)

亞裔 移民 民主黨

上一則

KIKKOMAN萬字醬油持續深耕亞洲市場　多元調味產品布局餐飲與家庭通路

下一則

美亞共同促進會辦講座 24日探討女性健康
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐約布碌崙假快遞員光天化日持槍入室搶劫 警通緝

紐約布碌崙假快遞員光天化日持槍入室搶劫 警通緝
亞太裔國會議員政治行動委員會 背書高德曼競選連任

亞太裔國會議員政治行動委員會 背書高德曼競選連任
民主黨國會議員主張援引美國憲法第25修正案讓川普下台

民主黨國會議員主張援引美國憲法第25修正案讓川普下台
川普為取格陵蘭施壓 英相施凱爾：不會屈服

川普為取格陵蘭施壓 英相施凱爾：不會屈服

熱門新聞

南布碌崙(布魯克林)兩名社福照護中介業務日前在布碌崙聯邦法院認罪，承認長年透過非法回扣與賄賂手法，安排白卡受益人前往並無為其實際提供服務的兩間成人日照中心與居家照護機構。圖為涉案機構。(谷歌街景圖)

涉詐領白卡6800萬元 紐約布碌崙日間照護中心中介認罪

2026-01-16 14:52
布碌崙班森賀一棟公寓七名西語裔居民被ICE探員抓捕，民代關注。(本報檔案照)

ICE頻繁出沒紐約華人區 一棟公寓樓被抓走七人

2026-01-15 19:07
南布碌崙黃先生在松柏之家社區服務中心的幫助下，安心回中國探望老母。(松柏之家提供)

無實體綠卡 華男急返鄉探母遇困

2026-01-14 01:26
在明尼蘇達槍擊事件後，紐約市地鐵內出現抗議移民及海關執法局的標語。(路透)

紐約社會主義者集結4000人 準備迎戰ICE

2026-01-18 17:24
事故發生後至今，張先生形容自己「腦子空空」，「誰能想到好好的一個人，突然就變成這個樣子。」(受訪者提供)

獨家/抵美1年多突遭重創 36歲華裔移民車禍截肢 仰賴社區援助

2026-01-15 17:07
紐約州近期加強整頓醫美行業，逾200次檢查中揭發多起違規事件。(記者劉梓祁／攝影)

曼哈頓「黑醫美」1診所數十人受害 紐約華人業者坦言行業亂象叢生

2026-01-20 07:15

超人氣

更多 >
女子麥當勞等餐 遭遊民襲擊致死 員工全程袖手旁觀？

女子麥當勞等餐 遭遊民襲擊致死 員工全程袖手旁觀？
霍建華台北吃早餐被認出… 霸氣掏現金「整桌買單」暖爆

霍建華台北吃早餐被認出… 霸氣掏現金「整桌買單」暖爆
民主黨國會議員主張援引美國憲法第25修正案讓川普下台

民主黨國會議員主張援引美國憲法第25修正案讓川普下台
暴風雪周末再襲 紐約降雪量恐達10吋 極端低溫相伴

暴風雪周末再襲 紐約降雪量恐達10吋 極端低溫相伴
好市多這款特價椰子酸奶 成分乾淨 華人稱超好吃

好市多這款特價椰子酸奶 成分乾淨 華人稱超好吃