高德曼爭取連任國會議員 亞裔同僚力挺

ASPIRE PAC表示，國會議員高德曼持續與亞太裔社區保持互動，包括在曼哈頓華埠及布碌崙(布魯克林)設立流動國會辦公室，圖為高德曼6日在華埠宣布啟動第三個國會任期競選活動。(高德曼辦公室提供)

亞太裔國會議員政治行動委員會ASPIRE PAC 20日宣布背書紐約州第十選區國會議員高德曼(Dan Goldman)，肯定他在國會中長期為亞太裔社區發聲的堅定紀錄，以及他在打擊反亞裔 仇恨、擴大選民服務及支持小商戶與社區組織方面所展現的領導力。

ASPIRE PAC表示，亞裔社區長期面臨資源不足、政治代表性不足的問題，一定程度上源於歷史上較低的選民參與率。過去一年中，由於美國公民暨移民 服務局(USCIS)案件嚴重積壓，家庭移民申請、綠卡更新等案件等待時間大幅延長，移民執法收緊，亞裔移民服務的需求尤為突出。高德曼持續與亞太裔社區保持互動，包括在曼哈頓華埠及布碌崙(布魯克林)設立流動國會辦公室，提供包括社會安全福利、退伍軍人服務以及移民相關案件等服務。

ASPIRE PAC主席、國會議員史翠蓮(Marilyn Strickland)表示：「作為國會中唯一一位同時代表兩個截然不同的華人社區的議員，高德曼與其團隊深刻理解紐約市多元亞裔社區的獨特需求，並提供切實到位的服務。自第一天起，高德曼便與我們並肩作戰，對抗反亞裔仇恨，在他人沉默之時勇敢為我們的社區發聲」。

高德曼對ASPIRE PAC的背書表達感謝：「紐約第十國會選區擁有分布於曼哈頓與布碌崙、蓬勃發展的亞裔社區，但這些社區在歷史上長期被忽視、服務不足。上任之初，我便承諾要改變這一現狀，」高德曼表示，「從提供多語言流動國會辦公室服務，到對抗ICE的不當執法與反亞裔仇恨與歧視，再到協助小商戶與社區組織，我將始終為我的亞裔鄰里而戰」。