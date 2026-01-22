華裔兄妹訪史島老人院 辦小型鋼琴演奏會送暖

史泰登島一對華裔兄妹日前在寒冬時節造訪位於北灘的丁香湖老人院(Clove ，舉辦一場溫馨的小型鋼琴演奏會。(丁香湖老人院提供)

史泰登島一對華裔 兄妹日前趁著寒冬時節造訪位於北灘的丁香湖老人院(Clove Lakes Healthcare and Rehabilitation Center)，舉辦一場溫馨的小型鋼琴演奏會，為中心長者送上悠揚樂聲，讓長者們在寒冷的冬日中感受到音樂帶來的溫暖與關懷，贏得現場熱烈的掌聲。

位於Fanning街25號的該家老人院擁有不少華裔長者，當地多個藝術組織、非營利機構每年都會定期到老人院舉辦相關活動；冬季期間，由於天氣寒冷，老人家更少了可以到戶外走動的機會，因此希望藉助室內餘興表演給予他們陪伴，減少落寞的感覺。

當日前來表演的是一對華裔兄妹陳浩然與陳佩兒，哥哥是一名高中生、妹妹則就讀初中，此次是兩人首次來到老人中心 參與志願活動；兩人演奏期間，活動大廳內座無虛席，長者們以熱烈掌聲歡迎兄妹倆，兩人當時輪流登台，演奏多首耳熟能詳的曲目，透過音符帶領長者們走進熟悉而美好的旋律世界，包括電影名曲「我心永恆」、「土耳其進行曲」等等。

演奏會中最令人印象深刻的一幕，是戶外雪花紛飛之際，大廳內正響起義大利 音樂家維瓦爾第(Antonio Vivaldi)「四季」中的「冬」；中心負責人形容，琴聲時而急促如寒風呼嘯、時而厚重如大雪紛落、時而描繪趕路的馬車奔馳、時而又流露出圍爐取暖的溫馨氛圍，室內與外面的景象相互呼應，情景交融，令在場聽眾沉浸其中。