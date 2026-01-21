助居民抗議羊頭灣建遊民所 Insignia酒店獲表彰

Insignia酒店日前獲得州參議員陳學理(右四)、州眾議員鄭永佳(左五)頒發表彰狀。(記者顏潔恩／攝影)

布碌崙 (布魯克林)羊頭灣科伊爾街(Coyle St)2134號自爆出擬建一處遊民 所起，就遭到周圍居民的強烈反對和抗議，開始在原址處蹲點觀察施工情況；為協助抗議活動進行，位於布碌崙8大道Insignia酒店的華人 業者捐助移動廁所、帳篷等物資，日前獲得州參議員陳學理、州眾議員鄭永佳頒發表彰狀。

Insignia酒店的代表吳文傑、李遠聰表示，盡管遊民所並非在日落公園本地籌建，但他們知道很多來自羊頭灣社區的華人，對於建遊民所一事感到擔憂；他們將情況告知老闆後，老闆非常熱心，表示將會支持和滿足抗議民眾的需求，因而才有後來送去現場的移動廁所、帳篷安裝等工作。

遊民所抗議民眾、華人健康協會會長陳麗娜表示，抗議是表達意見的行動，但若民眾無法滿足基本需求，便無法打持久戰，她感謝Insignia酒店解決了民眾的難題；她也提到，作為社區領袖，將會擔任社區民眾和民選官員的橋梁，希望議員們在了解居民的民生問題後提供實際幫助。

陳學理和鄭永佳分別說道，社區很需要類似願意出來為華社服務和做事的商家和領袖，通過捐贈這些物資，都是為了幫助民眾能夠為共同利益、社區的良好發展做更多貢獻，為此很感謝他們。