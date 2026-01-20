ISPA年會 台灣表演藝術代表亮相 深化與國際網絡連結

台灣表演藝術代表亮相2026年ISPA年會，獨立製作人與當代傳奇、FOCASA深化國際連結。左起為FOCASA馬戲團創辦人林智偉、當代傳奇劇場國際交流總監雷碧琦、獨立製作人羅尹如和FOCASA國際事務負責人張易。(記者劉梓祁╱攝影)

2026年國際表演藝術協會(ISPA)年會近日在紐約舉行，來自台灣的多位表演藝術工作者與團體在文化部及駐紐約台北文化中心支持下參與交流、專題分享及示範演出(showcase)，透過不同形式展現台灣表演藝術的多元樣貌，並深化與國際表演藝術網絡的連結。

ISPA為全球重要的表演藝術專業組織，會員遍布50餘個國家，涵蓋劇場、藝術節、製作人、策展人與藝術行政等領域，每年1月於紐約舉行年度會員大會，並於年中輪流在世界各地舉辦夏季年會。

獨立製作人羅尹如連續第二年參與ISPA年會，並於本屆年會中受邀在專題場次進行分享，介紹亞洲脈絡下獨立製作人網絡的運作經驗。她指出，相較過往外界對年會參與者以歐美背景為主的印象，此次交流中明顯感受到來自北美、歐洲與其他地區專業人士，對亞洲製作人如何建立平台、進行跨區域合作展現高度興趣。

羅尹如表示，ISPA的「台灣夥伴計畫」為獨立製作人與藝術家提供了極為關鍵的支持機制；該計畫除協助入選者參與年會外，也透過會前的密集交流行程，讓來自不同國家的夥伴在年會正式展開前即建立聯繫，有助於後續延伸至更廣泛的人脈網絡與合作可能。

當代傳奇劇場為本屆年會台灣參演團體之一，於紐約進行兩場示範演出。劇場以「當東方遇見西方—凱撒的迷宮」為主題，結合傳統戲曲與西方經典文本，呈現跨文化劇場的當代表現形式。

當代傳奇劇場國際交流總監雷碧琦表示，演出上半場選自傳統戲曲武打段落，以鬼魂復仇為主軸，展現東方戲曲中「鬼魂」作為敘事核心角色的美學傳統；下半場則改編自莎士比亞「凱撒大帝」，讓凱撒之「魂」現身，與刺殺者展開正面對話，凸顯東方戲曲中鬼魂角色所承載的道德、政治與情感重量。

據當代傳奇劇場，該作品雖源自兩千年前的歷史與數百年前的文本，卻直指強人政治、公共責任與個人抉擇等當代議題，在不同文化與社會背景中引發觀眾共鳴。劇團亦分享，類似形式的跨文化演出，過去已在菲律賓等地呈現，並獲得當地觀眾強烈情感回應，顯示戲曲跨越文化界線的潛力。

FOCASA馬戲團創辦人林智偉與國際事務負責人張易，亦以台灣夥伴身分連續參與ISPA年會。林智偉表示，ISPA年會提供了一個難得的平台，讓來自世界各地的表演藝術工作者能以真實經驗交流各自區域所面對的挑戰，而非僅展示成果。

FOCASA馬戲團為台灣最早投入當代馬戲創作的表演團體之一，創辦人林智偉出身傳統雜技體系，自十歲起接受雜技訓練，見證台灣馬戲從特技表演逐步轉型為融合戲劇、音樂與視覺敘事的當代表演形式。林智偉指出，台灣早期馬戲教育以技巧訓練為核心，創作與編導多仰賴團體後續透過跨界合作自行摸索，FOCASA過去十餘年即不斷與不同劇場導演、音樂人與視覺藝術家合作，逐步建立自身的創作語言。

林智偉表示，FOCASA過去15年間已巡演超過25個國家，其中近半數集中於歐洲市場，包括法國等當代馬戲發展成熟地區；相較之下，美洲市場長期較少接觸。此次透過ISPA台灣夥伴計畫連續三年參與年會，有助於系統性地與北美劇 院、藝術節、經紀人與製作單位建立關係，而非僅以單一演出邀約方式進入市場。

他形容ISPA年會如同表演藝術界的「聯合國 」，來自不同國家與區域的參與者在此分享各自面臨的制度、資金與創作環境挑戰，也讓台灣團體得以在國際脈絡中重新定位自身。FOCASA亦觀察到，當代馬戲在ISPA網絡中仍屬相對少數類型，更凸顯其作為台灣代表的獨特性。