男子商店盜竊面臨最高90天監禁 史島檢方強調不縱容

史島一名男子在圖中的ShopRite超市行竊，被陪審團認定有罪。(谷歌街景)

史泰登島一個陪審團近日裁定一名男子企圖盜竊零售商 品罪名成立。警方稱，該男子去年夏天試圖攜帶未付款的木炭和冰塊離開一家ShopRite超市。史島地區檢察官麥文瀚(Michael E. McMahon)稱，零售盜竊在史島絕不會逍遙法外。

此案被告甘比諾(Dennis Gambino)現年47歲，居住在史島王子灣(Prince's Bay)。他於去年6月5日因涉嫌零售盜竊被捕。警方稱，事件發生在位於里士滿大道(Richmond Ave.)985號的ShopRite超市內。甘比諾將於1月22日在刑事法庭接受量刑，面臨最高90天監禁。甘比諾一開始面對多項指控，但陪審團最終裁定甘比諾被指控的輕微盜竊和非法持有贓物「兩項罪名不成立」。

「被告去年肆無忌憚地繞過收銀台，明目張膽地試圖從當地一家ShopRite超市偷竊多件商品」，史島地區檢察官麥文瀚在日前發表的一份聲明中說，「雖然有人持相反觀點，但零售盜竊並非無受害者犯罪，這種行為在史島絕不會逍遙法外。我們絕不容忍被告和其他人肆無忌憚地從我們區內的商家和零售商處行竊的違法行為」。

新冠疫情 期間，紐約市 「有組織」和「獨立」的零售犯罪激增，紐約市為此開展了全市範圍的打擊行動，但全市不少地區零元購的現象仍非常嚴重。正是在此背景下，史島決定繼續打擊零售盜竊行為。去年3月，一名來自西布萊頓(West Brighton)的52歲「慣犯」認罪，以換取短期監禁。他被控於2024年在Home Depot超市盜竊。

在剛過去的假期季節，史島購物中心和其他地區的零售竊盜案顯著下降，這得益於史島檢察官辦公室、市警總局和當地企業主持續進行的打擊行動。

在法庭上，地方檢察官現在擁有新的州級立法支持，該立法允許他們在零售店員遭到襲擊時提起重罪襲擊指控，並且在提起盜竊指控時，可以將來自不同商店的被盜物品的價值合併計算。