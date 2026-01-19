慈濟分會 免費助社區電子報稅

我的頻道

記者戴慈慧／紐約報導
報稅季到來，社區單位提供VITA免費電子報稅服務。(慈濟基金會提供)
隨著報稅季到來，社區民眾陸續開始準備年度所得稅申報。佛教慈濟基金會紐約分會今年再度提供免費電子報稅服務，協助符合資格的家庭完成報稅程序。

慈濟基金會自2007年起與美國國稅局(IRS)合作，參與「志願所得稅協助計畫」(Volunteer Income Tax Assistance, VITA)，為社區提供免費報稅服務。今年服務期間自2月中旬至4月初，採電話預約制進行。基金會表示，參與報稅的志工皆須完成國稅局相關培訓與認證。

該項服務主要對象為紐約州居民，須持有有效社會安全卡，家庭年收入在6萬7000元以下，且稅務情況相對單純，例如僅有薪資收入，未涉及房租收入或較複雜的1099自僱申報。透過VITA計畫，符合條件者可免費完成報稅，減少因自行填報錯誤而影響退稅進度的情況。

由於名額有限，服務採預約制。辦理報稅時，民眾需備妥相關文件，包括前一年度報稅資料、本人及配偶的有效照片身分證件、所有社會安全卡、W-2或1099表格，以及一張空白支票，以利退稅款項直接匯入銀行帳戶。如有子女托育支出，亦須提供托兒機構的名稱、地址及稅號，以便申報相關抵稅項目。

根據社區服務經驗，不少華人家庭因對美國稅務制度不熟悉，常出現漏報或填寫錯誤的情況，例如未申報兼職或現金收入、社會安全卡資料與報稅資訊不符，或夫妻報稅方式選擇不當等，皆可能影響退稅金額，甚至導致延誤。也有民眾誤以為收入不高即可不需報稅，實際上仍可能具備申報義務，或因此錯失可申請的退稅與抵稅項目。

此外，新移民或持工卡工作的民眾，對是否需要報稅亦常感到疑惑。一般而言，只要持有社會安全號碼(SSN)或個人報稅識別號(ITIN)，並有收入紀錄，即可能需依法申報。按時完成報稅，除可避免罰款，也有助於未來申請補助、教育資源或其他官方文件。

