陳芳命案華男兇嫌出庭 稱獄中受欺負

ICE探員:「我只有高中學歷但年薪20萬」 影片引熱議

小費效應 市府指Uber、DoorDash操縱介面 平台駁強制課稅

記者范航瑜╱紐約報導
紐約市府指出，外送平台巨頭Uber與DoorDash刻意更改手機應用程式介面，讓消費者在結帳後才能加小費，降低消費者給予外賣郎小費的意願，(記者范航瑜╱攝影)
紐約市府指出，外送平台巨頭Uber與DoorDash刻意更改手機應用程式介面，讓消費者在結帳後才能加小費，降低消費者給予外賣郎小費的意願，(記者范航瑜╱攝影)

紐約市消費者與勞工保護局(DCWP)12日發布報告指出，外送平台巨頭Uber與DoorDash刻意更改手機應用程式介面，讓消費者在結帳後才能加小費，導致過去兩年讓外賣郎少拿超過5億5000萬元。DoorDash則反駁稱其說法不實，並表示市府此舉是強迫給小費。

市府報告指出，Uber和Doordash在2023年12月外賣郎最低工資規定生效後，為反制相關政策，刻意模糊小費選項，使消費者更難在下單時給小費。DoorDash結帳頁面顯示：「因應紐約市的相關法規，你現在只能在指派外賣郎後(即下單結帳後)，才能添加小費。」

報告指出，兩家公司調整介面後，市內DoorDash與Uber Eats外賣郎的平均每單小費，從2.17元降至僅76分。兩家公司也向市內消費者發送訊息，稱訂單價格是「使用你的個人數據，由演算法設定」。

DoorDash則反駁DCWP的指控，稱其說法不實，並表示外賣郎時薪接近30元。DoorDash發言人拉米雷斯(Samantha Ramirez)在聲明中指出，真正的情況是市府想迫使消費者給更多小費，「強迫給小費，無異於課稅。」DoorDash與Uber Eats日前才就一項新法規起訴市府。該法將要求平台調整介面，讓消費者能在結帳前就設定小費，預計於本月生效。

紐約市2024年通過立法，規定為網路平台工作的外賣郎最低時薪分兩階段調升，最終提高至19.96元。然而有華人外賣郎曾受訪指出，外賣平台手法翻新，壓低勞工收入。依照最新規定，外賣郎的工時必須從取到餐點、走出餐廳後才開始計算。同時，平台的工資單也愈來愈不透明，過去每單的配送費、勞務費與顧客小費都會清楚列出，如今卻只剩下一個總金額，無從得知實際拿到多少小費。

小費 DoorDash 紐約市

