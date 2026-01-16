我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普：政府發錢進健康儲蓄帳戶 讓民眾買保險

65歲以上6000元扣除額生效 今年退稅平均多領670元

紐約市警109分局警民會表彰多名警員 曾破獲持刀搶劫與連環機車搶案

記者高雲兒╱紐約即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
紐約市警109分局局長科爾曼在介紹11月受表彰案件時說，兩名警員Christopher Napolitano和Markee Ildefonso接獲一起持刀搶劫報案後。(記者高雲兒／攝影)
紐約市警109分局局長科爾曼在介紹11月受表彰案件時說，兩名警員Christopher Napolitano和Markee Ildefonso接獲一起持刀搶劫報案後。(記者高雲兒／攝影)

紐約市警109分局日前舉行的警民會上，局長科爾曼(Kevin Coleman)表彰多名警員，肯定他們於去年11月及12月成功偵破多起嚴重搶劫案件，其中包括持刀搶劫與橫跨多區的連環機車搶案。

科爾曼在介紹11月受表彰案件時說，兩名警員Christopher Napolitano和Markee Ildefonso接獲一起持刀搶劫報案後，第一時間在案發現場展開調查，詳細蒐集受害者對嫌犯外貌與行為的描述，並立即在周邊區域進行地毯式搜尋。警方隨後發現一名外貌與描述高度吻合的可疑人士，依法進行臨檢，並安排受害者在不與嫌犯正面接觸的情況下進行指認，最終成功確認嫌犯身分並將其逮捕。

科爾曼藉此向社區說明警方日常執法流程，指出這類案件正是「基礎警政」的典型案例：警方在第一時間於現場釐清案情、發布嫌犯特徵，調動多組警力搜尋，並在合法條件下進行「攔停盤查」，以確認是否具備逮捕所需的相當理由(probable cause)。他強調，若警方無法建立逮捕要件，嫌犯將依法放行，顯示該機制在公共安全與程序正義之間的平衡。

會上隨後表彰12月表現突出的兩名警員Stephen Gittens和Chandradat Bisram，兩人成功破獲一宗警方追查數月的連環機車持刀搶劫案。科爾曼表示，該名嫌犯自去年10月至12月初，在皇后區多地犯案，身穿黑衣、頭戴黑色安全帽，騎乘黑色機車隨機搶劫行人，犯案時間甚至集中於清晨5、6時民眾通勤時段，對社區安全造成高度威脅。

警方統計顯示，該嫌犯在皇后區共涉及約19起搶劫案件，其中9起發生於109分局轄區，地點多集中在凱辛娜公園(Kissena Park)以南一帶。12月初，警方再次接獲該嫌犯持刀搶劫通報，兩名警員趕赴現場途中，當場發現嫌犯騎乘機車逃逸。

科爾曼說，追捕過程中，一名警員下車徒步追逐，一名警員則駕駛警車配合圍堵；嫌犯最終棄車逃跑，但在警方持續追捕與警車攔截下選擇投降，未造成進一步傷亡即被成功拘捕，徹底終結該系列搶案。

紐約市警109分局表彰12月表現突出的兩名警員Stephen Gittens和C...
紐約市警109分局表彰12月表現突出的兩名警員Stephen Gittens和Chandradat Bisram，兩人成功破獲一宗警方追查數月的連環機車持刀搶劫案。(記者高雲兒／攝影)

皇后區 紐約市

上一則

華埠格蘭街地鐵站深夜遇劫 35歲男子遭持槍搶走首飾
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

美鐵列車路線 也可選搭加掛豪華包租車廂

美鐵列車路線 也可選搭加掛豪華包租車廂
紐約市護士罷工4天 長老會醫院恢復談判 蒙特菲奧里和西奈山仍僵持

紐約市護士罷工4天 長老會醫院恢復談判 蒙特菲奧里和西奈山仍僵持
黃敏儀、莊文怡 獲仼市議會要職

黃敏儀、莊文怡 獲仼市議會要職
109分局：去年犯罪率降1成 交通執法為關鍵

109分局：去年犯罪率降1成 交通執法為關鍵

熱門新聞

南布碌崙黃先生在松柏之家社區服務中心的幫助下，安心回中國探望老母。(松柏之家提供)

無實體綠卡 華男急返鄉探母遇困

2026-01-14 01:26
摩根大通(JPMorgan Chase & Co.)銀行正在紐約市及新澤西地區招募兼職職缺的雙語人才，部分職位不要求應聘者具備大學學位。(美聯社)

紐約摩根大通招聘中英雙語人才 無需大學學歷

2026-01-08 15:00
布碌崙班森賀一棟公寓七名西語裔居民被ICE探員抓捕，民代關注。(本報檔案照)

ICE頻繁出沒紐約華人區 一棟公寓樓被抓走七人

2026-01-15 19:07
近日，在法拉盛緬街的快速公車Q44站點，常可見MTA查票人員登車或於站點檢查乘客是否已完成刷卡付款。(記者高雲兒╱攝影)

OMNY全面上路後 紐約法拉盛公車查票頻現 乘客：理解但感受不佳

2026-01-12 06:29
明尼蘇達州明尼阿波利斯市一名女子被ICE擊斃後，紐約市長曼達尼(中)強調市府不會配合聯邦移民執法。(記者劉梓祁／攝影)

ICE擊斃明州女子 曼達尼：不配合聯邦移民執法

2026-01-09 07:12
在華策會所服務的亞裔及移民家庭中，約有1萬名社區成員將受到糧食券(SNAP)削減與資格變動的影響。(記者鄭怡嫣／攝影)

紐約華策會：糧食券削減 衝擊1萬亞裔、移民家庭

2026-01-12 07:38

超人氣

更多 >
台女星吳佩慈準婆婆 億萬富豪崔麗杰 被ICE逮捕

台女星吳佩慈準婆婆 億萬富豪崔麗杰 被ICE逮捕
南海衝突未停 菲律賓明起對中國公民單方面免簽

南海衝突未停 菲律賓明起對中國公民單方面免簽
好市多海鮮怎麼挑？網友推爆這幾款「不吃可惜」

好市多海鮮怎麼挑？網友推爆這幾款「不吃可惜」
詐騙老人 國會聽證指中國犯罪集團幕後操盤 北京當局默許

詐騙老人 國會聽證指中國犯罪集團幕後操盤 北京當局默許
華人城市「雪球麻糬」7美元吃到飽 排80分鐘也甘願

華人城市「雪球麻糬」7美元吃到飽 排80分鐘也甘願