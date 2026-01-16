紐約市警109分局警民會表彰多名警員 曾破獲持刀搶劫與連環機車搶案

紐約市警109分局局長科爾曼在介紹11月受表彰案件時說，兩名警員Christopher Napolitano和Markee Ildefonso接獲一起持刀搶劫報案後。(記者高雲兒／攝影)

在紐約市 警109分局日前舉行的警民會上，局長科爾曼(Kevin Coleman)表彰多名警員，肯定他們於去年11月及12月成功偵破多起嚴重搶劫案件，其中包括持刀搶劫與橫跨多區的連環機車搶案。

科爾曼在介紹11月受表彰案件時說，兩名警員Christopher Napolitano和Markee Ildefonso接獲一起持刀搶劫報案後，第一時間在案發現場展開調查，詳細蒐集受害者對嫌犯外貌與行為的描述，並立即在周邊區域進行地毯式搜尋。警方隨後發現一名外貌與描述高度吻合的可疑人士，依法進行臨檢，並安排受害者在不與嫌犯正面接觸的情況下進行指認，最終成功確認嫌犯身分並將其逮捕。

科爾曼藉此向社區說明警方日常執法流程，指出這類案件正是「基礎警政」的典型案例：警方在第一時間於現場釐清案情、發布嫌犯特徵，調動多組警力搜尋，並在合法條件下進行「攔停盤查」，以確認是否具備逮捕所需的相當理由(probable cause)。他強調，若警方無法建立逮捕要件，嫌犯將依法放行，顯示該機制在公共安全與程序正義之間的平衡。

會上隨後表彰12月表現突出的兩名警員Stephen Gittens和Chandradat Bisram，兩人成功破獲一宗警方追查數月的連環機車持刀搶劫案。科爾曼表示，該名嫌犯自去年10月至12月初，在皇后區 多地犯案，身穿黑衣、頭戴黑色安全帽，騎乘黑色機車隨機搶劫行人，犯案時間甚至集中於清晨5、6時民眾通勤時段，對社區安全造成高度威脅。

警方統計顯示，該嫌犯在皇后區共涉及約19起搶劫案件，其中9起發生於109分局轄區，地點多集中在凱辛娜公園(Kissena Park)以南一帶。12月初，警方再次接獲該嫌犯持刀搶劫通報，兩名警員趕赴現場途中，當場發現嫌犯騎乘機車逃逸。