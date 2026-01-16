黃敏儀、莊文怡 獲仼市議會要職

市議員莊文怡表示，未來將確保紐約市長者能獲得具文化敏感度的服務，並著手建立相關計畫。(莊文怡辦公室提供)

在市議員梅寧(Julie Menin)出任紐約市 議會新任議長後，多位華裔 獲委任市議會重要職位。其中，皇后區 第20選區市議員黃敏儀出任市議會副領袖(Deputy Leader)，成為新一屆市議會核心領導團隊成員之一；市議員莊文怡(Susan Zhuang)擔任市議會的老齡委員會(Committee on Aging)主席；新科市議員黃友興(Phil Wong)則獲指派進入市議會多個重要委員會，並擔任市議長預算協商小組成員。

在同一場例會中，黃敏儀同時獲指派擔任市議會「規則、特權、選舉、標準與倫理委員會」主席，負責監督市議會內部組織架構、委任程序，以及與倫理規範、利益衝突委員會相關的政策與監督事務。該委員會被視為市議會內部運作的重要樞紐，影響層面廣泛。

正展開第三個任期的黃敏儀，長期深耕市政事務，對議會運作與立法程序相當熟悉。她表示，對於獲任市議會副領袖及規則委員會主席深感榮幸，並期待與議長梅寧攜手合作，推動讓紐約市更宜居、更公平的政策方向。

市議員莊文怡則表示，未來將持續為長者爭取可負擔住房、社區服務與更具文化敏感度的政策，並承諾在新職務上為紐約市高齡族群發聲。她指出，自己自小由祖父母撫養長大，深信照顧長者是整個社區的責任，「長者往往被忽視、被看不見，但我一直以來都致力守護他們，未來也會如此。」她說，長者迫切需要的服務，她將在委員會主席任內為此奮力爭取。

莊文怡已開始籌備推動可負擔長者住宅的行動，並盼整合服務長者的非營利組織，建立跨社區合作網絡，蒐集並量化代表性不足的地區住房需求。

作為新任老齡委員會主席，莊文怡亦表達，將確保紐約市長者能獲得具文化敏感度的服務，並著手建立相關計畫，以回應長者孤立與語言隔閡帶來的資源取得困難。