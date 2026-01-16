我的頻道

Verizon大斷線每戶補償20元 未說原因

快訊：南韓前總統尹錫悅妨害執行拘留案 一審宣判關5年

紐約州擴大免費社大計畫 著重護理學習

記者曹馨元╱紐約報導
紐約州長霍楚提出擴大成人免費社區大學計畫，尤其為有志投身護理工作的成人提供更多機會。(取自州長辦公室)
紐約州霍楚(Kathy Hochul)本周在年度州情咨文中提出，希望擴大成人免費社區大學計畫，尤其為有志於投身護理工作的成人提供更多機會。此提案宣布之際，正逢紐約市史上最大規模的護士罷工行動，護理行業薪資待遇及人力短缺問題備受關注。

霍楚於去年推出成人回流計畫「SUNY╱CUNY Reconnect」，為25至55歲、尚未取得學位的紐約州居民提供免費的重返校園機會。該計畫鎖定培育「高需求」產業人才，其中便包括護理業。

而根據擬議的擴充內容，霍楚預計將此計畫開放給所有有意修讀護理專業的成人，已獲得其他大學學位人士也可申請。此舉目的在因應「迫切的人力需求」；據估計，紐約州至2030年將面臨多達4萬名護理人員的短缺。

而在提案宣布之際，紐約市上萬護士大罷工仍在持續。其中，護士工會方面也指人力緊缺問題讓護士的工作壓力和風險增大；在加州，每名護士平均服務五名患者，而在西奈山(Mount Sinai)醫療系統，護士人均服務患者數量至少達到六至七人。

該免費社區大學計畫並未設置招生人數上限。目前，該計畫推行首年，紐約州大(SUNY)與紐約十大(CUNY)已收到約1萬6500份申請，並成功招收超過1萬1000名學生。

與此同時，霍楚也計畫將擴大高需求專業清單，納入物流、航空交通管制與運輸、以及緊急管理等領域。州府官員估計，視報名意願而定，此舉可在未來再增加數百名學生。

霍楚發言人表示，擴大計畫的預估經費，將隨州預算案一併公布。本學年度，州府已為紐約市大與州大合計撥款4700萬元以支持該計畫。州府表示，透過擴大高需求領域的涵蓋範圍，紐約州不僅能補足就業缺口、強化經濟動能，也將為全州民眾創造更多機會。

紐約州 霍楚 紐約市

南布碌崙黃先生在松柏之家社區服務中心的幫助下，安心回中國探望老母。(松柏之家提供)

無實體綠卡 華男急返鄉探母遇困

2026-01-14 01:26
摩根大通(JPMorgan Chase & Co.)銀行正在紐約市及新澤西地區招募兼職職缺的雙語人才，部分職位不要求應聘者具備大學學位。(美聯社)

紐約摩根大通招聘中英雙語人才 無需大學學歷

2026-01-08 15:00
近日，在法拉盛緬街的快速公車Q44站點，常可見MTA查票人員登車或於站點檢查乘客是否已完成刷卡付款。(記者高雲兒╱攝影)

OMNY全面上路後 紐約法拉盛公車查票頻現 乘客：理解但感受不佳

2026-01-12 06:29
明尼蘇達州明尼阿波利斯市一名女子被ICE擊斃後，紐約市長曼達尼(中)強調市府不會配合聯邦移民執法。(記者劉梓祁／攝影)

ICE擊斃明州女子 曼達尼：不配合聯邦移民執法

2026-01-09 07:12
布碌崙班森賀一棟公寓七名西語裔居民被ICE探員抓捕，民代關注。(本報檔案照)

ICE頻繁出沒紐約華人區 一棟公寓樓被抓走七人

2026-01-15 19:07
在華策會所服務的亞裔及移民家庭中，約有1萬名社區成員將受到糧食券(SNAP)削減與資格變動的影響。(記者鄭怡嫣／攝影)

紐約華策會：糧食券削減 衝擊1萬亞裔、移民家庭

2026-01-12 07:38

