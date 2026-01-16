紐約州擴大免費社大計畫 著重護理學習

紐約州長霍楚提出擴大成人免費社區大學計畫，尤其為有志投身護理工作的成人提供更多機會。(取自州長辦公室)

紐約州 長霍楚 (Kathy Hochul)本周在年度州情咨文中提出，希望擴大成人免費社區大學計畫，尤其為有志於投身護理工作的成人提供更多機會。此提案宣布之際，正逢紐約市 史上最大規模的護士罷工行動，護理行業薪資待遇及人力短缺問題備受關注。

霍楚於去年推出成人回流計畫「SUNY╱CUNY Reconnect」，為25至55歲、尚未取得學位的紐約州居民提供免費的重返校園機會。該計畫鎖定培育「高需求」產業人才，其中便包括護理業。

而根據擬議的擴充內容，霍楚預計將此計畫開放給所有有意修讀護理專業的成人，已獲得其他大學學位人士也可申請。此舉目的在因應「迫切的人力需求」；據估計，紐約州至2030年將面臨多達4萬名護理人員的短缺。

而在提案宣布之際，紐約市上萬護士大罷工仍在持續。其中，護士工會方面也指人力緊缺問題讓護士的工作壓力和風險增大；在加州，每名護士平均服務五名患者，而在西奈山(Mount Sinai)醫療系統，護士人均服務患者數量至少達到六至七人。

該免費社區大學計畫並未設置招生人數上限。目前，該計畫推行首年，紐約州大(SUNY)與紐約十大(CUNY)已收到約1萬6500份申請，並成功招收超過1萬1000名學生。

與此同時，霍楚也計畫將擴大高需求專業清單，納入物流、航空交通管制與運輸、以及緊急管理等領域。州府官員估計，視報名意願而定，此舉可在未來再增加數百名學生。

霍楚發言人表示，擴大計畫的預估經費，將隨州預算案一併公布。本學年度，州府已為紐約市大與州大合計撥款4700萬元以支持該計畫。州府表示，透過擴大高需求領域的涵蓋範圍，紐約州不僅能補足就業缺口、強化經濟動能，也將為全州民眾創造更多機會。