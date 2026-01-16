美國福建后二聯誼會成立 800人同慶

美國福建后二聯誼會成立暨第一屆職員就職慶典8大道舉行。(記者胡聲橋╱攝影)

美國福建后二聯誼會成立暨第一屆職員就職慶典14日晚在布碌崙 (布魯克林)8大道 舉行，共有后二村鄉親、民選官員、各兄弟僑團負責人、各界嘉賓800多人參加了這次盛會。

后二聯誼會成立慶典在布碌崙海悅大酒樓舉行。慶典一開始，組織者先放了一段后二村的全貌影片。后二村位於福建省連江縣琯頭鎮粗蘆島西北部，距福州國家遠洋漁業基地核心區僅1.8公里。該村很多村民飄洋過海，到美國謀生。該村很多僑胞在美國安家落戶後，更把錢寄回國內，支持家鄉建設。

該會創會主席李光文首先向所有嘉賓表示最熱烈的歡迎和最衷⼼的感謝。李光文說，「成⽴這個聯誼會就是搭建⼀座堅實的橋梁，連接在美國打拼的鄉親，連接家鄉與美國，連接歷史和未來。」「展望未來，聯誼會將秉持團結、互助、發展、奉獻的宗旨，積極促進僑社和諧，全⼒維護僑胞權益，熱⼼參與社區活動，推動中美⺠間友好交流。」

市議員莊文怡、州參議員陳學理和州眾議員 鄭永佳的代表，以及市議員馬泰(Christopher Marte)的代表都參加了這次活動並致辭祝賀。

在聯誼會主席李光文的帶領下，總顧問李光德、副顧問李兆亮、常務副主席歐錦濤、李彩旭、李光鈿、陳振飛，理事長陳學勇，副理事長李兆弘、王開忠，秘書長李靖，副秘書長李挺、李武，財務部長李兆月、王開忠、李熙、出納助理李兆忠和婦女部長歐敏超和王敏清等先後上台宣誓就職。

總顧問李光德在致詞中感謝眾多鄉親在創會過程中慷慨解囊，踴躍樂捐，用實際行動表達了對聯誼會的深切期許與堅定支持，為聯誼會注入了一股溫暖而強大的精神力量。

秘書長李靖在致辭中說，在兄弟聯誼會同仁的幫助下，創會工作才開展得從從容容、游刃有餘，籌委會各項工作才能穩步推進，為慶典交上完美的答卷。