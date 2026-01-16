我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

MLB／宇宙道奇4年2.4億美元 簽下明星外野手塔克

川普收到「諾貝爾和平獎章」 馬查多赴白宮獻禮 白宮：會保留

美國福建后二聯誼會成立 800人同慶

記者胡聲橋╱紐約報導
美國福建后二聯誼會成立暨第一屆職員就職慶典8大道舉行。(記者胡聲橋╱攝影)
美國福建后二聯誼會成立暨第一屆職員就職慶典8大道舉行。(記者胡聲橋╱攝影)

美國福建后二聯誼會成立暨第一屆職員就職慶典14日晚在布碌崙(布魯克林)8大道舉行，共有后二村鄉親、民選官員、各兄弟僑團負責人、各界嘉賓800多人參加了這次盛會。

后二聯誼會成立慶典在布碌崙海悅大酒樓舉行。慶典一開始，組織者先放了一段后二村的全貌影片。后二村位於福建省連江縣琯頭鎮粗蘆島西北部，距福州國家遠洋漁業基地核心區僅1.8公里。該村很多村民飄洋過海，到美國謀生。該村很多僑胞在美國安家落戶後，更把錢寄回國內，支持家鄉建設。

該會創會主席李光文首先向所有嘉賓表示最熱烈的歡迎和最衷⼼的感謝。李光文說，「成⽴這個聯誼會就是搭建⼀座堅實的橋梁，連接在美國打拼的鄉親，連接家鄉與美國，連接歷史和未來。」「展望未來，聯誼會將秉持團結、互助、發展、奉獻的宗旨，積極促進僑社和諧，全⼒維護僑胞權益，熱⼼參與社區活動，推動中美⺠間友好交流。」

市議員莊文怡、州參議員陳學理和州眾議員鄭永佳的代表，以及市議員馬泰(Christopher Marte)的代表都參加了這次活動並致辭祝賀。

在聯誼會主席李光文的帶領下，總顧問李光德、副顧問李兆亮、常務副主席歐錦濤、李彩旭、李光鈿、陳振飛，理事長陳學勇，副理事長李兆弘、王開忠，秘書長李靖，副秘書長李挺、李武，財務部長李兆月、王開忠、李熙、出納助理李兆忠和婦女部長歐敏超和王敏清等先後上台宣誓就職。

總顧問李光德在致詞中感謝眾多鄉親在創會過程中慷慨解囊，踴躍樂捐，用實際行動表達了對聯誼會的深切期許與堅定支持，為聯誼會注入了一股溫暖而強大的精神力量。

秘書長李靖在致辭中說，在兄弟聯誼會同仁的幫助下，創會工作才開展得從從容容、游刃有餘，籌委會各項工作才能穩步推進，為慶典交上完美的答卷。

布碌崙 眾議員 8大道

上一則

109分局：去年犯罪率降1成 交通執法為關鍵

下一則

紐約客談／族裔社區媒體 曼達尼勿輕忽
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

美國要「染指」冰島成第52州？川普提名準大使為私下玩笑道歉

美國要「染指」冰島成第52州？川普提名準大使為私下玩笑道歉
去年訪美遊客跌6% 這幾國觀光客大減

去年訪美遊客跌6% 這幾國觀光客大減
丹麥外長：格陵蘭人絕對不會受美國金錢誘惑

丹麥外長：格陵蘭人絕對不會受美國金錢誘惑
盧特尼克：川普任內要把台半導體供應鏈40%搬到美

盧特尼克：川普任內要把台半導體供應鏈40%搬到美

熱門新聞

南布碌崙黃先生在松柏之家社區服務中心的幫助下，安心回中國探望老母。(松柏之家提供)

無實體綠卡 華男急返鄉探母遇困

2026-01-14 01:26
摩根大通(JPMorgan Chase & Co.)銀行正在紐約市及新澤西地區招募兼職職缺的雙語人才，部分職位不要求應聘者具備大學學位。(美聯社)

紐約摩根大通招聘中英雙語人才 無需大學學歷

2026-01-08 15:00
近日，在法拉盛緬街的快速公車Q44站點，常可見MTA查票人員登車或於站點檢查乘客是否已完成刷卡付款。(記者高雲兒╱攝影)

OMNY全面上路後 紐約法拉盛公車查票頻現 乘客：理解但感受不佳

2026-01-12 06:29
明尼蘇達州明尼阿波利斯市一名女子被ICE擊斃後，紐約市長曼達尼(中)強調市府不會配合聯邦移民執法。(記者劉梓祁／攝影)

ICE擊斃明州女子 曼達尼：不配合聯邦移民執法

2026-01-09 07:12
布碌崙班森賀一棟公寓七名西語裔居民被ICE探員抓捕，民代關注。(本報檔案照)

ICE頻繁出沒紐約華人區 一棟公寓樓被抓走七人

2026-01-15 19:07
在華策會所服務的亞裔及移民家庭中，約有1萬名社區成員將受到糧食券(SNAP)削減與資格變動的影響。(記者鄭怡嫣／攝影)

紐約華策會：糧食券削減 衝擊1萬亞裔、移民家庭

2026-01-12 07:38

超人氣

更多 >
對抗通膨 美國富人多把錢放這5個地方

對抗通膨 美國富人多把錢放這5個地方
台女星吳佩慈準婆婆 億萬富豪崔麗杰 被ICE逮捕

台女星吳佩慈準婆婆 億萬富豪崔麗杰 被ICE逮捕
川普：明州若不制止暴徒攻擊ICE官員 將動用「叛亂法」

川普：明州若不制止暴徒攻擊ICE官員 將動用「叛亂法」
詐騙老人 國會聽證指中國犯罪集團幕後操盤 北京當局默許

詐騙老人 國會聽證指中國犯罪集團幕後操盤 北京當局默許
越來越多老年人被迫獨力照顧配偶 面臨心理、財務雙壓力

越來越多老年人被迫獨力照顧配偶 面臨心理、財務雙壓力