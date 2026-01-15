伍銳賢 4度當選紐約中華公所主席

我的頻道

記者劉梓祁／紐約報導
紐約中華公所13日晚選舉伍銳賢(左四)為第69屆主席，他將第四度出任該公所主席。(中華公所提供)
紐約中華公所13日晚選舉伍銳賢(左四)為第69屆主席，他將第四度出任該公所主席。(中華公所提供)

紐約中華公所主席選舉於13日晚舉行，伍銳賢高票當選第69屆主席，將從3月1日起接任現主席朱超然，在未來兩年內領導這一百年僑團。

中華公所說，依章程本屆輪值由紐約台山寧陽會館推薦的兩位候選人中，伍銳賢獲得61票，陳庭威獲得4票。

此次選舉由紐約龍岡親義公所副主席劉沅欣唱票，紐約開平同鄉會主席鄧學源記票，中華公所屬下七大僑團監票。

中華公所表示將於3月1日舉行主席交接典禮，伍銳賢將第四度出任中華公所主席；他在2006年、2014年和2018年，分別出任中華公所第59屆、63屆和65屆主席，曾在任內成立「Fortune Graduation Fund」畢業基金，鼓勵紐約華僑學校學生學習中文，以及促成孫中山銅像永久設置於華埠哥倫布公園(Columbus Park)，並將其周邊命名為「中山廣場」。

伍銳賢還擔任過台山寧陽會館主席、美洲協勝公會總理、紐約協勝公會主席、紐約洪門致公堂主席、紐約伍胥山公所理事長、總長、主席。

伍銳賢籍貫廣東台山，現年76歲。他於1965年隨家人移居香港，在當地度過童年與求學時期，就讀於香港德明中學，曾出任過美東德明校友會會長。1970年，他先後於「Chemical Bank」、「Haskin & Sells」會計師事務所等機構任職，同時於紐約市立大學柏魯克學院(Bernard Baruch College)完成進修。

在求學期間，伍銳賢曾於周末在華埠的幸運簽語餅公司兼職，並學習製作技術。1976年，他與夥伴接管該公司；兩年後，他出售股份，創辦晶品簽語餅公司，成為紐約首批引入自動化簽語餅生產機器的業者，亦率先將幸運彩票號碼放入簽語餅中。

1983年，他將該業務轉售予雲吞食品公司。除食品製造外，伍銳賢還涉足批發與地產行業。1982年，他創立晶品批發公司，經營咖啡、紅茶、雞蛋等業務；1983年至1988年間，兼職擔任地產經紀。此外，他的業餘愛好為郵票收藏。

華埠 香港 紐約市

曼達尼搬入瑰西園 承諾開放「市民之家」
1圖看懂 曼哈頓養狗最密集、史泰登島愛大型犬
紐約布碌崙班森賀瓦斯主管道破裂造成外洩 連夜修補
紐約中華公所第69屆主席 伍銳賢當選將第4度出任

