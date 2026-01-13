南布碌崙12人一氧化碳中毒 8人送醫

南布碌崙發生一氧化碳中毒事件，12人中毒，8人送院治療。(谷歌街景圖)

南布碌崙 (布魯克林 )11日晚間發生一起一氧化碳中毒事件，緊急救援人員迅速趕到現場處理，共有12人中毒，八人送醫院救治。有關方面提醒居民切勿在無人看管的情況下使用瓦斯炊具，而且家中一定要安裝一氧化碳偵測器。

11日晚11時左右，消防員接獲報案稱有人在家中昏迷，消防員隨即趕往位於西6街(在U大道和T大道之間)的一棟多戶住宅樓內。救援人員到達現場後，很快發現不只一人中毒。房屋內的初步檢測結果顯示一氧化碳濃度約為百萬分之300，已達到危險的濃度，多名居民感到不適。消防員和急救人員馬上在現場對中毒人員進行救治，同時對整棟大樓進行通風處理，並隨時檢查樓內一氧化碳這種危險氣體的濃度。

現場影片顯示，多輛消防車和急救車趕到現場，工作人員正對中毒人員處理。此次中毒事件共影響12人，其中八人被送往納蘇大學醫院(Nassau University Medical Center)，另有四人婉拒治療，一些吸入氣體的受害者在現場接受了吸氧治療。官方未公布涉事人員的年齡；截至發稿也未說明是什麼原因造成一氧化碳的洩露和聚積。

在消防員和急救人員干預下，這起中毒事件於12日凌晨1時30左右告一段落。

一氧化碳常被稱為「無聲殺手」，因為它無色無味。一氧化碳中毒症狀包括呼吸急促、頭暈、惡心和視力模糊，老年人和兒童更易受到一氧化碳中毒影響。

市衛生官員提醒居民，切勿使用瓦斯爐、烤箱、烤架或發電機取暖，而且應在住宅內安裝正常工作的一氧化碳偵測器。按紐約市 規定，大多數住宅的睡眠區域附近都須安裝此類偵測器。