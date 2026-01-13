華人增 史島未來5年將建6所學校

史泰登島今後數年將新建幾所學校，圖示為史島78小學(PS 78)。 (谷歌街景圖)

華人 居民不斷增多的史泰登島 未來幾年將新增更多學校學位，以滿足當地居民的需求。紐約市 目前正努力解決學生人數增長帶來的教室擁擠問題，以滿足州法規定的班級人數要求。與此相對應，史泰登島各地將興建新學校，並通過租賃、購買和翻新空間來增加學位。

據報導，位於Rosebank地區的PS 13公立小學將新建附屬教學樓，由此將提供283個學前教育學位。這棟新教學樓將於2027年9月對外開放，預計將為學前班至二年級的學生提供服務。

同時，紐約市將在位於史島Arrochar的前聖約翰別墅學校(St. John Villa School)的校園內建造全新的學校，包括三所新學校，一個有700個看台座位的運動場，一棟維護大樓以及一個帶有兩個停車場的內部車道網絡。這三所新學校將包括一所約有764個學位的資優(G&T)小學及初中，該校將為學前班至八年級的學生提供服務。另兩所新校則是獨立運營的初中和高中，它們總共將提供另外1350個學位，為6至12年級學生提供服務。這兩所初中和高中將共用體育館、禮堂、廚房和大廳。

此外，史島Great Kills地區也擬建一所新學校。這所新學校將提供750多個學位。該校將招收學前班至八年級的學生，併為特殊教育學生預留學位。目前市學校建設局已收購位於Abingdon大道與East Reading大道交匯處的9萬6000平方呎地塊。該項目計畫於2030年對外開放。

史島St. George地區也擬建一所新高中，為學生提供800多個學位。根據市學校建設局(NYC School Construction Authority)文件，該校將招收9至12年級的學生，為聖喬治地區提供801個學位，併為特殊教育學生預留名額。該擬建高中占地約4萬6096平方呎，位於史島Wall Street 25號。根據提案，該校將於2030年對外開放。