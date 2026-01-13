斥資皇后區治水 部分社區「被遺忘」

當年超級颶風珊迪來襲時，皇后區沿海的微風點社區發生嚴重火災，110棟房屋被燒毀。(美聯社)

當紐約市 投入數十億元改善海岸線與排水系統之際，皇后區 沿海社區Edgemere卻仍在每逢大雨後反覆遭受淹水。居民與專家指出，官方提出方案已多年，但實際改善落差明顯，部分低窪社區仍像被「遺忘」般暴露在氣候危機前線。

「衛報」日前訪問Edgemere居民達納尼(Baba Ndanani)。他已在當地住了20多年，仍清楚記得2012年珊迪颶風 (Hurricane Sandy)來襲的驚恐一夜：海水淹進兩層樓高的住家，他在街上「游泳」逃難、鑽進車裡避難，災後更在冰箱上方睡了兩周。「我以為自己活不過那一晚」，他說。雖然市府在珊迪颶風後推出自願收購計畫，鼓勵民眾搬離高風險地區，但他始終不願離開，「我在這裡有根，我不打算走。」

然而，被視為風險最高的Edgemere，十多年來水患問題依舊反覆上演。居民指出，抽水站、堤岸強化等工程雖陸續在市內其他地區推動，但在皇后區部分低收入沿海社區，工程進度緩慢，問題始終沒有真正改善。

氣候專家表示，隨著氣候變暖、海平面上升與極端暴雨增多，紐約市的「易淹區」正擴大。研究指出，紐約市每年因暴雨導致「極端局部降雨」的日子已較19世紀末增加約一天，而地下室住戶、缺乏完善排水系統的住宅區更易在風暴中遭受重創。

類似情況今年也曾造成悲劇。去年10月皇后區多日豪雨造成多處地下室嚴重積水，艾姆赫斯特(Elmhurst)甚至有位60多歲男子受困地下室不幸喪生。

在學校周邊的積水問題同樣困擾家長與學生。一名當地中學教師指出，去年冬天一場強降雨後，校車因淹水無法進入校區，學生必須涉水步行回家。「我們住在紐約市，但感覺像偏遠小鎮。這裡的防洪準備完全比不上曼哈頓沿海區。」

紐約市府已將皇后區納入「提升韌性計畫」(Resiliency Plan)核心區，未來將進一步改善排水、增加綠地滯洪空間並調整土地使用，以提升整體抗災能力。不過氣候政策研究者提醒，大型工程往往需時多年，若缺乏家庭層級防災教育、弱勢戶支援等基礎工作，易淹區的脆弱性仍難立即改善。