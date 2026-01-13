紐約基督教華人同工會 慶53周年開新局

我的頻道

記者鄭怡嫣╱紐約報導
紐約基督教華人同工會近日在法拉盛舉辦第53周年慶典暨新一屆職員就職典禮，來自全市50多家華人教會、逾200名牧者與信徒齊聚一堂。(同工會提供)
紐約基督教華人同工會近日在法拉盛舉辦第53周年慶典暨新一屆職員就職典禮，來自全市50多家華人教會、逾200名牧者與信徒齊聚一堂。包括國會眾議員孟昭文、州眾議員鄭永佳、州參議員陳學理，以及市議員黃敏儀等政要到場致意，見證這個老牌教牧團體邁入新階段。

成立於1972年的紐約基督教華人同工會，50多年來致力於聯繫華人教牧同工、拉動跨教會合作、培育信徒領袖，並積極參與社區關懷與公共事務。會方指出，目前在紐約約有300至400家華人教會，卻缺乏一個能讓牧者「說心理話」的整合平台，同工會正扮演這樣的角色。

約三年前，同工會在法拉盛購置物業，為長期發展奠基；制度上則維持兩年一屆換屆，11日晚在律師冉燕飛監誓下，新一屆職員在法拉盛宣誓就職，前任會長楊恩光交棒現任會長顧奇偉。

顧奇偉指出，近兩三年來，紐約地區新增了約40至50間華人新教會，傳道人與信徒人數也同步快速成長。華人信仰群體的角色已不再僅止於「講道傳福音」，而是逐步走向公共領域，回應社會現實與時代挑戰。

也因此，同工會此次特別將「公民意識」與「公民倫理教育」列為發展重點，成立專門委員會，期望成為華人教會與政府之間的溝通橋梁。未來，該會將就社區治安、賭場設立、移民處境等公共議題發聲，向政府反映華人基督徒群體的信仰。

顧奇偉表示，包括該重點在內，新一屆團隊此次共確認了同工會在新一年的六大發展目標，其餘五大目標分別為整理紐約華人教會歷史、推動跨教會聯合禱告、建立新教會牧師互助與培訓平台、拓展長宣與短宣計畫，以及恢復教牧退修營，旨在從單一團契走向有秩序的事工網路，並令華人教會嘗試走入公共領域，讓信仰成為社會對話。

顧奇偉也透露，200年前華人已來到紐約傳教，但文史資料較少，新一屆團隊已著手規畫一項長期文化工程，將編撰出版一本「紐約華人基督教史」專書，系統整理華人教會在紐約的發展軌跡與艱辛傳道歷程。該書有望在兩年內完成出版。

紐約基督教華人同工會近日在法拉盛舉辦第53周年慶典暨新一屆職員就職典禮，來自全市50多家華人教會、逾200名牧者與信徒齊聚一堂。(記者鄭怡嫣╱攝影)

