電、燃氣費擬漲 市議員集會抗議聯合愛迪生總部前：追求利潤、罔顧人民 逼工薪階層不得不出走

多名市議員於曼哈頓聯合愛迪生總部前集會抗議，指調漲費率是「追求利潤、罔顧人民」。(記者曹馨元╱攝影)

紐約市議會及州參、眾議會的112名民意代表，聯名敦促紐約州公共服務委員會(Public Service Commission)否決聯合愛迪生公司(Con Edison)提出的電費 與燃氣費調漲方案。12日，多名市議員也在曼哈頓 聯合愛迪生總部前集會抗議，指調漲費率是「追求利潤、罔顧人民」。

聯合愛迪生此次提出的為期三年調漲方案，幅度已明顯低於去年初提出的兩位數漲幅版本，但仍引發民眾反彈。若方案獲批，2026年將上調電費3.5%、燃氣費4.4%；2027年電費上調3.2%、燃氣費5.7%；2028年電費上調3.1%、燃氣費5.6%。

12日參與集會的多名市議員強調，在當前可負擔危機下，調漲費率將提高人們生活必需品成本，使工薪階層負擔更重、甚至不得不離開紐約。數據顯示，目前已有超過56萬紐約消費者無法按時上繳電費；僅2025年，便有15萬家庭出現強制斷電的情況。與此同時，也有近7萬個小商家被迫拖欠電費。

「作為民選官員，我們有責任代表選民的最大利益。」聯名信說，「我們已聽到選民的聲音，他們正為帳單數字大幅上漲所苦，近年來有些家庭的費用甚至翻倍或增加至三倍。」

布碌崙 市議員莊文怡指出，過去五年中，聯合愛迪生已調漲費率五次，導致消費者帳單上的數字跳升25%。她說，「我們選區裡的鄰里大多是移民，大家沒有能力承擔一次次的漲價。」

此外，聯名信特別點出提案中9.4%的股東權益報酬率，指出該數字高於過去調漲案，並要求州府在考量當前市場狀況下，將其下調至「更為適當的水準」；「不應要求居民與企業主承擔這些難以負擔的費率，同時卻讓股東獲得超出合理範圍的回報。」

曼哈頓下東城第二選區市議員愛波斯坦(Harvey Epstein)為集會組織者，他批評說，盡管聯合愛迪生聲稱費率調漲是因基礎建設成本上漲，「但這更像是追求利潤、不顧人民的藉口。」

除曼哈頓外，各級民意代表還於當日在白原市(White Plains)、奧伯尼(Albany)同步舉行記者會，共同呼籲公共服務委員會否決調費提案；該委員會預計於1月22日就此案表決。