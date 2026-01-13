我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普要打伊朗了？五角大廈「披薩指數」飆升 警戒等級曝光

供過於求 鳳凰城逾半待租房至少1個月免租金

電、燃氣費擬漲 市議員集會抗議聯合愛迪生總部前：追求利潤、罔顧人民 逼工薪階層不得不出走

記者曹馨元╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
多名市議員於曼哈頓聯合愛迪生總部前集會抗議，指調漲費率是「追求利潤、罔顧人民」。(記者曹馨元╱攝影)
多名市議員於曼哈頓聯合愛迪生總部前集會抗議，指調漲費率是「追求利潤、罔顧人民」。(記者曹馨元╱攝影)

紐約市議會及州參、眾議會的112名民意代表，聯名敦促紐約州公共服務委員會(Public Service Commission)否決聯合愛迪生公司(Con Edison)提出的電費與燃氣費調漲方案。12日，多名市議員也在曼哈頓聯合愛迪生總部前集會抗議，指調漲費率是「追求利潤、罔顧人民」。

聯合愛迪生此次提出的為期三年調漲方案，幅度已明顯低於去年初提出的兩位數漲幅版本，但仍引發民眾反彈。若方案獲批，2026年將上調電費3.5%、燃氣費4.4%；2027年電費上調3.2%、燃氣費5.7%；2028年電費上調3.1%、燃氣費5.6%。

12日參與集會的多名市議員強調，在當前可負擔危機下，調漲費率將提高人們生活必需品成本，使工薪階層負擔更重、甚至不得不離開紐約。數據顯示，目前已有超過56萬紐約消費者無法按時上繳電費；僅2025年，便有15萬家庭出現強制斷電的情況。與此同時，也有近7萬個小商家被迫拖欠電費。

「作為民選官員，我們有責任代表選民的最大利益。」聯名信說，「我們已聽到選民的聲音，他們正為帳單數字大幅上漲所苦，近年來有些家庭的費用甚至翻倍或增加至三倍。」

布碌崙市議員莊文怡指出，過去五年中，聯合愛迪生已調漲費率五次，導致消費者帳單上的數字跳升25%。她說，「我們選區裡的鄰里大多是移民，大家沒有能力承擔一次次的漲價。」

此外，聯名信特別點出提案中9.4%的股東權益報酬率，指出該數字高於過去調漲案，並要求州府在考量當前市場狀況下，將其下調至「更為適當的水準」；「不應要求居民與企業主承擔這些難以負擔的費率，同時卻讓股東獲得超出合理範圍的回報。」

曼哈頓下東城第二選區市議員愛波斯坦(Harvey Epstein)為集會組織者，他批評說，盡管聯合愛迪生聲稱費率調漲是因基礎建設成本上漲，「但這更像是追求利潤、不顧人民的藉口。」

除曼哈頓外，各級民意代表還於當日在白原市(White Plains)、奧伯尼(Albany)同步舉行記者會，共同呼籲公共服務委員會否決調費提案；該委員會預計於1月22日就此案表決。

電費 曼哈頓 布碌崙

上一則

華人增 史島未來5年將建6所學校

下一則

紐約客談╱賭場稅收 難平衡賭癮風險
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

伊朗示威下社會撕裂 數以千計民眾首都集會挺政府

伊朗示威下社會撕裂 數以千計民眾首都集會挺政府
喬州2025裁員數 創疫情以來新高 去年流失1.5萬個工作機會

喬州2025裁員數 創疫情以來新高 去年流失1.5萬個工作機會
東谷民宅查獲超過2000株大麻 市值逾100萬美元

東谷民宅查獲超過2000株大麻 市值逾100萬美元
天普市充電站建設補助 議會通過

天普市充電站建設補助 議會通過

熱門新聞

長期被視為家庭經濟穩固基石的「自有住宅」，在房價高昂的紐約州卻依然遙不可及。(記者范航瑜／攝影)

紐約州房價高僅半數居民擁房 華人瞄準這處購屋

2026-01-05 19:33
示意圖。Image by Mimzy from Pixabay

資金盤疑跑路 美加數百華人損失數億

2026-01-07 11:16
摩根大通(JPMorgan Chase & Co.)銀行正在紐約市及新澤西地區招募兼職職缺的雙語人才，部分職位不要求應聘者具備大學學位。(美聯社)

紐約摩根大通招聘中英雙語人才 無需大學學歷

2026-01-08 15:00
紐約州從新年起實施更嚴格的扣分制度。(取自紐約州警臉書)

紐約州違規U型轉彎首納扣分制 首次違規最高可罰150元

2026-01-06 06:27
明尼蘇達州明尼阿波利斯市一名女子被ICE擊斃後，紐約市長曼達尼(中)強調市府不會配合聯邦移民執法。(記者劉梓祁／攝影)

ICE擊斃明州女子 曼達尼：不配合聯邦移民執法

2026-01-09 07:12
反戰者聚集在法院外抗議美國的軍事行動。(記者許君達╱攝影)

馬杜洛紐約出庭 法院外吵翻天…緊鄰華埠 居民不堪其擾

2026-01-05 15:33

超人氣

更多 >
明州女遭ICE擊斃 起底是「反執法哨兵」如影隨形監視幹員

明州女遭ICE擊斃 起底是「反執法哨兵」如影隨形監視幹員
川普若想開採格陵蘭豐富礦藏 最大阻礙不是丹麥

川普若想開採格陵蘭豐富礦藏 最大阻礙不是丹麥
「陽光帶」豪華公寓過剩 房租大優惠…這城市最誘人

「陽光帶」豪華公寓過剩 房租大優惠…這城市最誘人
星巴克店員給警察咖啡杯上 畫了一隻豬

星巴克店員給警察咖啡杯上 畫了一隻豬
Fed鮑爾遭美國刑事起訴收到傳票 「賣出美國」席捲全球市場

Fed鮑爾遭美國刑事起訴收到傳票 「賣出美國」席捲全球市場