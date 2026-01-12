我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普要打伊朗了？五角大廈「披薩指數」飆升 警戒等級曝光

供過於求 鳳凰城逾半待租房至少1個月免租金

「雷達之下」戲劇節 1500張門票免費送

記者范航瑜／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
市長曼達尼(Zohran Mamdani)日前與「雷達之下」(Under the Radar)戲劇節共推贈票活動，在全市多家劇院提供1500張免費門票。(取自市長辦公室)
市長曼達尼(Zohran Mamdani)日前與「雷達之下」(Under the Radar)戲劇節共推贈票活動，在全市多家劇院提供1500張免費門票。(取自市長辦公室)

市長曼達尼(Zohran Mamdani)日前與「雷達之下」(Under the Radar)戲劇節共推贈票活動，在全市多家劇院提供1500張免費門票。「雷達之下」為全美規模最大的戲劇節之一，匯集來自全球的創新藝術家在林肯中心等場館呈現演出，其中包括多名華人藝術家。

曼達尼在布碌崙(布魯克林)學院(Brooklyn College)李奧納德與克萊爾・陶表演藝術中心外，向學生與社區居民發送門票。該場館正演出戲劇節作品「重構」(RECONSTRUCTING)。民眾可在名額尚未額滿前，訪問 UTRfest.org/under-the-radar-for-all領取免費門票，先到先得。

「雷達之下」戲劇節20多年來持續呈現來自世界各地的突破性戲劇與表演，與全市多家場館合作，聚焦跨領域的創新藝術家，今年已是第21季。從即日起至25日(周日)，該戲劇節在25個場地推出超過30項作品，包括林肯中心、PSNY、紐約劇院工作坊和日本協會等。詳情可訪問：utrfest.org。

曼達尼表示，藝術經常被視為富人或遊客的消遣，而非每個紐約人都應享有的放鬆形式。「我感謝『雷達之下』的慷慨，以及其將現場戲劇體驗帶到全紐約的努力。在此基礎上，我希望持續推動，讓五大行政區的藝術更可接近，也更可負擔。」

戲劇節中也不乏華人藝術家的參與。「Benevolence」由加拿大華裔藝術家黃嘉穎(Kevin Matthew Wong)創作並演出，他是一位專注於華裔歷史與身分議題的表演者與視覺藝術家，作品以客家(Hakka)文化為核心，探索跨大陸和跨世代的族裔身分，呈現華人社群的文化流動與根源議題。此外，TECHNE: Homecoming則由黃卓寧(Andrew Thomas Huang)等藝術家創作，其作品融合數位媒體、實驗影像與沉浸式裝置，在國際上享有高度知名度。

曼達尼 華人 華裔

上一則

台大EMBA捐血馬拉松 18日號召做公益

下一則

史帝文律師樓 頂尖車禍律師團隊 確保傷者最大權益
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

反ICE、反川普 紐約爆大規模示威 數千人向川普大廈抗議

反ICE、反川普 紐約爆大規模示威 數千人向川普大廈抗議
100億元托育補助遭凍結5州提告 法官要川普政府恢復發放

100億元托育補助遭凍結5州提告 法官要川普政府恢復發放
紐約市府投400萬加速設置模組化公廁…不接地下水系統 會自動清潔

紐約市府投400萬加速設置模組化公廁…不接地下水系統 會自動清潔
美國現象／景氣差 成人重返社區大學爆增

美國現象／景氣差 成人重返社區大學爆增

熱門新聞

長期被視為家庭經濟穩固基石的「自有住宅」，在房價高昂的紐約州卻依然遙不可及。(記者范航瑜／攝影)

紐約州房價高僅半數居民擁房 華人瞄準這處購屋

2026-01-05 19:33
示意圖。Image by Mimzy from Pixabay

資金盤疑跑路 美加數百華人損失數億

2026-01-07 11:16
摩根大通(JPMorgan Chase & Co.)銀行正在紐約市及新澤西地區招募兼職職缺的雙語人才，部分職位不要求應聘者具備大學學位。(美聯社)

紐約摩根大通招聘中英雙語人才 無需大學學歷

2026-01-08 15:00
紐約州從新年起實施更嚴格的扣分制度。(取自紐約州警臉書)

紐約州違規U型轉彎首納扣分制 首次違規最高可罰150元

2026-01-06 06:27
明尼蘇達州明尼阿波利斯市一名女子被ICE擊斃後，紐約市長曼達尼(中)強調市府不會配合聯邦移民執法。(記者劉梓祁／攝影)

ICE擊斃明州女子 曼達尼：不配合聯邦移民執法

2026-01-09 07:12
反戰者聚集在法院外抗議美國的軍事行動。(記者許君達╱攝影)

馬杜洛紐約出庭 法院外吵翻天…緊鄰華埠 居民不堪其擾

2026-01-05 15:33

超人氣

更多 >
明州女遭ICE擊斃 起底是「反執法哨兵」如影隨形監視幹員

明州女遭ICE擊斃 起底是「反執法哨兵」如影隨形監視幹員
川普若想開採格陵蘭豐富礦藏 最大阻礙不是丹麥

川普若想開採格陵蘭豐富礦藏 最大阻礙不是丹麥
「陽光帶」豪華公寓過剩 房租大優惠…這城市最誘人

「陽光帶」豪華公寓過剩 房租大優惠…這城市最誘人
星巴克店員給警察咖啡杯上 畫了一隻豬

星巴克店員給警察咖啡杯上 畫了一隻豬
Fed鮑爾遭美國刑事起訴收到傳票 「賣出美國」席捲全球市場

Fed鮑爾遭美國刑事起訴收到傳票 「賣出美國」席捲全球市場