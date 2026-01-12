「雷達之下」戲劇節 1500張門票免費送

市長曼達尼(Zohran Mamdani)日前與「雷達之下」(Under the Radar)戲劇節共推贈票活動，在全市多家劇院提供1500張免費門票。(取自市長辦公室)

市長曼達尼 (Zohran Mamdani)日前與「雷達之下」(Under the Radar)戲劇節共推贈票活動，在全市多家劇院提供1500張免費門票。「雷達之下」為全美規模最大的戲劇節之一，匯集來自全球的創新藝術家在林肯中心等場館呈現演出，其中包括多名華人 藝術家。

曼達尼在布碌崙(布魯克林)學院(Brooklyn College)李奧納德與克萊爾・陶表演藝術中心外，向學生與社區居民發送門票。該場館正演出戲劇節作品「重構」(RECONSTRUCTING)。民眾可在名額尚未額滿前，訪問 UTRfest.org/under-the-radar-for-all領取免費門票，先到先得。

「雷達之下」戲劇節20多年來持續呈現來自世界各地的突破性戲劇與表演，與全市多家場館合作，聚焦跨領域的創新藝術家，今年已是第21季。從即日起至25日(周日)，該戲劇節在25個場地推出超過30項作品，包括林肯中心、PSNY、紐約劇院工作坊和日本協會等。詳情可訪問：utrfest.org。

曼達尼表示，藝術經常被視為富人或遊客的消遣，而非每個紐約人都應享有的放鬆形式。「我感謝『雷達之下』的慷慨，以及其將現場戲劇體驗帶到全紐約的努力。在此基礎上，我希望持續推動，讓五大行政區的藝術更可接近，也更可負擔。」

戲劇節中也不乏華人藝術家的參與。「Benevolence」由加拿大華裔 藝術家黃嘉穎(Kevin Matthew Wong)創作並演出，他是一位專注於華裔歷史與身分議題的表演者與視覺藝術家，作品以客家(Hakka)文化為核心，探索跨大陸和跨世代的族裔身分，呈現華人社群的文化流動與根源議題。此外，TECHNE: Homecoming則由黃卓寧(Andrew Thomas Huang)等藝術家創作，其作品融合數位媒體、實驗影像與沉浸式裝置，在國際上享有高度知名度。