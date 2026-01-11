台灣「勸世三姊妹」 目標2028登紐約百老匯

以台灣民間信仰與牽亡歌為核心的原創音樂劇「勸世三姊妹」，正式啟動「Project Broadway」百老匯計畫，製作團隊10日於台灣會館舉辦座談會對外說明開發時程。(記者戴慈慧╱攝影)

以台灣民間信仰與牽亡歌為核心的原創音樂劇「勸世三姊妹」，正式啟動「Project Broadway」百老匯 計畫，製作團隊近日對外說明，該劇已展開英文版開發，並訂出明確時程，目標於2028年登上紐約百老匯舞台，讓台灣故事被世界看見。

「勸世三姊妹」由曾慧誠執導，融合喪禮文化、姊妹情誼與幽默敘事，自首演以來累積高度口碑。製作團隊指出，這次進軍百老匯並非臨時起意，而是經過長期規畫的國際製作藍圖。

整體計畫可分為多個階段。第一階段為「發展期」，自2024年至2025年進行英文劇本翻譯與歌詞改編。由於原作大量使用台語、俚語及牽亡歌等文化元素，如何在保留情感深度與幽默節奏的同時，讓英語觀眾理解，是目前最重要的挑戰。

第二階段預計於2026年在紐約進行讀劇與工作坊，包含Reading Workshop或小規模的Off-Broadway試演，藉此蒐集當地觀眾與劇評人的回饋。第三階段則鎖定2027年，完成作品最終定稿，並展開正式製作與商業前期準備。團隊目標在2028年進入製作彩排與預演，並於同年正式在百老匯開幕。

曾慧誠表示，整個計畫中最令他緊張的並非市場，而是「製作過程本身」，「這是一個非常台灣的故事，涉及喪禮、哭送、牽亡歌，轉成英文時，哪些元素要留下、哪些必須調整，都需要反覆思考。」他坦言文化轉譯難度極高，但對團隊的創作能量與判斷力充滿信心。

執行製作人達沃(Barbara Darwall)也分享，起初對這個題材並不感興趣，「但在完整看完作品後，我立刻知道自己一定要參與」。她認為，「勸世三姊妹」所呈現的家庭情感、女性連結與對生死議題怪奇又溫柔的凝視，具有跨文化的共鳴潛力。

製作人丁墾(Ken Dingledine)則指出，團隊在資金與製作策略上，已依照百老匯產業模式分階段推進，從種子期、開發期到商業製作，降低風險、累積口碑，為正式登上百老匯鋪路。

曾慧誠強調，他們並不希望牽亡歌在國際舞台上只剩下「形式」，而是希望其中關於家庭、姊妹與自我和解的核心價值，能跨越語言被理解，「我們相信，台灣的故事有實力站上世界級舞台。」