黃敏儀辦公室暫停 改採「行動」服務

黃敏儀市議員辦公室工作人員在法拉盛圖書館設立行動辦公時間，為選民提供面對面諮詢與協助。(黃敏儀辦公室提供)

因所在大樓發生火災，雖火勢未直接延燒至辦公室，但災後造成的嚴重水損使空間無法繼續使用，市議員黃敏儀 (Sandra Ung)近期宣布，選區辦公室將暫時關閉，並於選區內多個社區據點設立定期「行動辦公時間」(Mobile Office Hours)，以確保居民仍能獲得面對面服務。

黃敏儀指出，其選區辦公室平日接待大量臨時到訪的居民，其中包括英語能力有限的移民 、長者及需即時協助的工薪家庭。她表示，許多選民並不習慣透過電子郵件或電話溝通，因此實體辦公服務對社區而言格外重要。為因應突發狀況，黃敏儀辦公室與皇后區 公共圖書館、亞美公義促進會 (Asian Americans for Equality, AAFE) 以及多家長者中心合作，設立臨時服務據點，在修繕期間繼續為居民提供協助。

首場行動辦公時間已於7日在米契爾—林登圖書館 (Mitchell-Linden Library) 舉行，地址為聯合街31-32號。該地點每周三上午11時30分至下午5時30分持續提供服務。每周一，工作人員將於麥高德瑞克圖書館 (McGoldrick Library)上午10時30分至下午5時30分駐點服務，地址為羅斯福大道155-06號。每周二、周四與周五，工作人員則於亞美公義促進會位於42大道133-29號2樓的辦公室，上午9時30分至下午1時提供服務。

此外，辦公室團隊也將輪流前往第20選區內各長者中心設點，提供協助，相關時間與地點將另行公布。居民前往行動辦公時間無需事先預約，但也可致電(718)888-8747或電郵至[email protected]安排會面時間，服務內容包括協助申請政府福利、處理市政事務、轉介社區資源等。