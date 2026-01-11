市立哥譚醫院 推藥房居家配送服務

我的頻道

記者顏潔恩╱紐約報導
市公立醫院系統哥譚醫院推出「藥房居家配送計畫」，為患者提供將處方藥直接配送到府的便利服務。(市公立醫院系統哥譚醫院提供)
市公立醫院系統哥譚醫院推出「藥房居家配送計畫」，為患者提供將處方藥直接配送到府的便利服務。(市公立醫院系統哥譚醫院提供)

紐約市公立醫院系統(NYC Health + Hospitals)哥譚醫院(Gotham Health)8日宣布，將推出「藥房居家配送計畫」(Pharmacy Home Delivery Program)，在紐約市29間旗下的據點提供相關服務；該計畫為患者提供將處方藥直接配送到府的便利服務，旨在解決醫療體系中最長期存在的障礙之一，讓藥物可及性不再是問題。

據悉，該計畫與ScriptDrop合作，此前該公司曾進行問卷調查得出結論，89%的患者表示居家配送有助於提升用藥依從性；而此計畫推出的目的則是大幅提升醫療可近性，特別是對於面臨交通不便、行動受限或經濟困難的弱勢群體而言。

消息指出，患者無論保險狀況、收入水平或健康狀況為何都能享用該服務，可透過MyChart、電話，或在下次就診時親自向醫療團隊報名；享用該服務時，患者將收到包含配送時間的簡訊，並可透過安全連結追蹤訂單，如有需要，配送人員會以電話確認地址與配送指示，而處方藥將於周一至周五期間的一個工作日內完成配送。

配送計畫確保但凡是哥譚醫院的患者，無論居住在紐約市哪一行政區，都能使用；不過藥物送達時需本人親自簽收，該服務可配送所有處方藥物，但不包含管制藥品和需冷藏的藥品。如需預約哥譚醫院的醫療服務，請致電至1-844-NYC-4NYC(1-844-692-4692)。

「我們的目標始終是消除就醫障礙，而及時取得藥物正是其中關鍵的一環。透過這項計畫，我們不僅為患者帶來便利，也讓弱勢群體更容易持續用藥，實際推動醫療公平性」。哥譚醫院執行長Michelle Lewis說道，他同時強調，用藥依從性對於慢性病管理至關重要，而這項服務有助於確保患者能獲得維持健康所需的藥物。

