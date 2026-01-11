曼哈頓同濟社區互助會三周年 市警五分局前局長陳韜獲表彰

我的頻道

記者劉梓祁╱紐約報導
同濟社區互助會近期舉行成立三周年晚會，表彰社區守護與服務典範。(記者劉梓祁╱攝影)
同濟社區互助會近期舉行成立三周年晚會，表彰社區守護與服務典範。(記者劉梓祁╱攝影)

曼哈頓同濟社區互助會(Kiwanis Club For Community Care)9日舉行「成立三周年慈善晚會」，向多位對社區貢獻卓著的人士頒發獎項。

互助會董事長伍文遂(Sherman Eng)表示，該會的成立源於共同信念，三年來的成長仰賴會員的堅持與付出，以及社區夥伴的支持。他回顧，組織自新冠疫情期間起步，從最初少數成員發展至今日規模，展現了對社區深厚而持續的承諾。

根據國際同濟會官方，同濟社區互助會目前共有119位成員。伍文遂亦感謝市警華埠五分局長期提供的指導與培訓，協助志工在安全與責任並重的前提下服務社區，並表示未來將在合適與安全的條件下，逐步擴展巡邏模式。

活動中，互助會向多位對社區有貢獻人士頒獎。其中，「社區守護領袖獎」由五分局前局長、現曼哈頓南區勤務指揮中心督察陳韜(Tao Chen)獲得。他曾服務於第67分局及第72分局，後出任第62分局局長，並於2022年獲任命為五分局局長，2025年4月晉升為督察。

「社區愛心服務獎」則頒予馬永國(Wing Ma)，他為互助會合唱團的導師。互助會表示，「馬永國熱愛粵劇與歌唱，長期義務教學，耐心指導團員提升歌藝與自信，並多次帶領合唱團參與慈善演出及籌款活動，以音樂溫暖社區。」

此外，多位民選官員亦致函祝賀，包括州參議員卡范納(Brian Kavanagh)、州眾議員李榮恩(Grace Lee)和市議員莊文怡(Susan Zhuang)。

同濟社區互助會近期舉行成立三周年晚會，市警五分局前局長陳韜獲表彰「社區守護領袖獎
同濟社區互助會近期舉行成立三周年晚會，市警五分局前局長陳韜獲表彰「社區守護領袖獎」。(記者衛伯承╱攝影)

