女嫌涉8大道華人商場扒竊案 遭警通緝

記者胡聲橋╱紐約報導
涉嫌在8大道超市內盜竊一名70歲女性錢包的女嫌。(警方提供)
涉嫌在8大道超市內盜竊一名70歲女性錢包的女嫌。(警方提供)

布碌崙(布魯克林)8大道一家華人商場近日發生一起扒竊事件，一名70歲女性的錢包被竊，內有230元現金和信用卡等。在調取了監控錄像後，警方於8日發布消息，通緝一名女性嫌疑人，警方希望知情者及時與警方聯繫，以便早日將嫌犯捉拿歸案。

此案發生在市警72分局的轄區內。警方報告稱，2025年12月30日下午約2時21分，一名70歲的女性在門牌號為8大道5706號的華人商場內購物時，一名身分不明的女性從後方接近這名受害者，從其手提包內竊取了裝有信用卡和大約230元現金的錢包。嫌犯隨即徒步沿8大道南向逃逸，行蹤不明。本案未造成人員傷亡。

根據警方的描述，本案嫌疑人為膚色較淺的女性，最後一次露面時身穿黑色外套，配戴紅色圍巾及白色帽子。

與此同時，華人最大的傳統節日春節即將來臨，商店、飯店和馬路上的人流比平時多，這也是一年中扒手出沒作案的可乘之機。警方提醒華人居民，出門上街一定要看好自己的隨身物品，以免遭竊。

警方呼籲民眾看到與照片和視頻中特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在X平台上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

華人 8大道 布碌崙

