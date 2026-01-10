陸天娜批川普 要求解凍托育補助

紐約州聯邦參議員陸天娜(Kirsten Gillibrand)8日舉行記者會，要求川普政府立即解凍為紐約數以萬計家庭提供托育協助的聯邦補助款，直指此舉與防弊無關，而是一場「政治攻擊」。(截自視頻會議)

紐約州 聯邦參議員陸天娜(Kirsten Gillibrand)8日召開記者會，要求川普 政府解凍托育聯邦補助款，直指此舉與防弊無關，而是一場「政治攻擊」。9日，紐約、加州、明尼蘇達、伊利諾與科羅拉多五個由民主黨執政的州，宣布起訴川普政府，指控其凍結原本用於兒童的聯邦資金，違反法律。

川普政府日前凍結紐約、加州等五個州的100億元資金，包括托育補助、社會服務與低收入家庭現金援助。相關資金來自三大來源，包括為有孩家庭提供現金補助的「臨時援助貧困家庭計畫」(TANF)、支援在職父母托育需求的「兒童照護發展基金」(CCDF)，以及多項服務高風險兒童的社會服務補助。

陸天娜指出，紐約單一州即占逾30億元，「這些都是紐約人繳給聯邦政府 的稅金，現在卻被奪走。」而凍結補助的真正原因並非詐欺。「取消托育資金與詐欺毫無關係，真相是這是一場政治攻擊。」根據勞工部全國托育價格數據庫，2022年美國家庭為一名孩童支付的全日托育費用，占家庭收入中位數的8.9%至16%；在紐約，年均費用介於1萬5500至2萬500元。

主導訴訟的紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)在聲明中表示，在糧食券補助與醫療照護已遭威脅後，聯邦政府如今又準備切斷托育等父母賴以維生的重要計畫。依聯邦政府要求，各州須在資金解凍前，為支出逐筆提出說明並提供收據，證明符合聯邦規定，否則補助款將持續凍結。

8日，紐約州長霍楚(Kathy Hochul)與市長曼達尼(Zohran Mamdani)宣布提出兩歲班免費托育計畫，計畫在紐約市為所有兩歲幼童提供免費托育，作為擴大托育支援與降低家庭負擔的一部分，並在未來逐步擴展至更廣範圍的早期照護體系，但仍須獲得州議會支持。在聯邦補助遭凍結的情況下，相關經費來源仍具不確定性，霍楚則表示，該計畫首年將不加稅推動。