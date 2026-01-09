新青年槍會2周年慶 逾200人參與

新青年槍會舉辦第二屆年會。(記者胡聲橋╱攝影)

新青年槍會(New Youth Fraternity)近日在布碌崙 (布魯克林)戴格高地(Dyker Heights)高爾夫球場宴會廳舉辦成立兩周年慶典和晚宴，槍會會員、社區嘉賓及警方人員等200多人參加。

該會現有會員300餘人，是紐約市規模最大的華人 槍會之一。

王文軍和林景歲2024年共同創辦了新青年槍會。在4日舉行的慶典上，王文軍致辭道，一年多前，兩人召集了10多名有玩槍共同愛好的夥伴坐在一起討論，隨後成立了新青年槍會這個非牟利組織。王文軍說，他們成立槍會的初衷並非為了對付誰，而是希望大家在自己和家人遇到危險時，能利用手裡的武器，利用美國憲法賦予的持槍自衛權來保護自己。

王文軍強調，新青年槍會不僅是一個玩槍的組織，還是一個旨在負責任，講道義，懂得互幫互助的兄弟會 。他感謝每個會員的信任，表示將在2026年繼續合法、專業、低調地和大家一起玩槍。

另一名創會會長林景歲說，該會有美國NRA認證的教官，也有華人唯一合法的一站式持槍服務。他介紹說，該會為會員提供的一攬子服務包括遞交表格、安排打印指摸、上手槍安全課、接受市警背景調查、合格後將獲得批准購買手槍、安排會員帶著買槍證書購買槍械、隨後再將購槍紙交給市警再次審查，正式獲得手槍後再安排到靶場練槍。他說，該會在過去兩年來，協助數百名會員申請並成功合法持槍，曾多次組織靶場實射和安全訓練課程，把不敢碰槍的人訓練成懂槍懂法的合法槍友。

市警66分局長赫拉特(Kenneth Herrarte)和華裔副局長汪敬源(Lawrence Wang)、州眾議員鄭永佳(Lester Chang)、布碌崙民安隊隊長柳寶枝及其隊員都參加了這次慶典。