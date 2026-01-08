我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

明州女子遭擊斃：聯邦執法過當 爭議再成風暴核心

教堂內正舉行葬禮 鹽湖城摩門教會聚會所停車場爆槍擊2死6傷

曼達尼上任首波施政 整治布碌崙危險路段

記者馬璿╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
市長曼達尼(Zohran Mamdani)近日恢復布碌崙(布魯克林)麥基尼斯大道(McGuinness Boulevard)的單車道計畫，作為上任後首波重大交通改革措施。(圖片截取自官方記者會影片)
市長曼達尼(Zohran Mamdani)近日恢復布碌崙(布魯克林)麥基尼斯大道(McGuinness Boulevard)的單車道計畫，作為上任後首波重大交通改革措施。(圖片截取自官方記者會影片)

市長曼達尼(Zohran Mamdani)近日恢復布碌崙(布魯克林)麥基尼斯大道(McGuinness Boulevard)的單車道計畫，作為上任後首波重大交通改革措施，旨在提升社區街道的行人與自行車安全。市府表示，這項設計將重新配置道路空間、放慢車速並改善自行車道與行人動線，預計隨天氣轉暖陸續動工。

麥基尼斯大道是連接普拉斯基橋(Pulaski Bridge)至布碌崙—皇后區快速道路(BQE)的重要通道，過去因行人與自行車事故頻傳而被視為該區最危險的街道之一。在記者會上，曼達尼指出，新方案將在每個方向保留一條行車車道，並增設受停車保護的自行車道與一條停車與裝卸帶，希望在確保車流順暢的同時，提高使用者安全。

曼達尼說，這項安全升級是他在競選期間的承諾之一。他表示，過去這條大道的設計更像高速公路，忽略了行人與騎士的需求；新方案是回應社區多年來的呼聲，將這條道路改造為更安全、更適合居民日常生活的街道。

市交通局(DOT)局長佛林(Mike Flynn)表示，改造將讓行人過街距離縮短、減少魯莽駕駛，對改善兒童、老年人與自行車騎士的環境至關重要。他指出，此次工程兼顧了安全與商家載貨需求，在保護自行車動線的同時，仍保留必要的停車與裝卸空間。

這項計畫與前任政府曾提出但縮減的方案大致相同，但過去因政治與利益角力未能完整實施。市府預計將分階段進行改造，但相關細節仍在規畫中。

麥基尼斯大道的改造計畫源於2021年一名58歲教師在該路段遭遇車禍喪生，引發社區對交通安全的廣泛關注。DOT後來提出方案，將雙向各縮減為一條車道，並增設停車隔離的單車道，以降低車速並保障行人及騎士安全。

麥基尼斯大道是連接普拉斯基橋(Pulaski Bridge)至布碌崙—皇后區快速...
麥基尼斯大道是連接普拉斯基橋(Pulaski Bridge)至布碌崙—皇后區快速道路(BQE)的重要通道，過去因行人與自行車事故頻傳而被視為該區最危險的街道之一。(取自谷歌街景圖)

曼達尼 布碌崙 皇后區

上一則

汽車保險費高昂 團體促官方改革

下一則

紐約生存手冊／財務諮詢、學貸指引… 善用市府免費資源改善財務
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

日落公園華裔按摩店被劫 警緝2男

日落公園華裔按摩店被劫 警緝2男
聖蓋博谷華人區 捍衛治安動起來

聖蓋博谷華人區 捍衛治安動起來
持鐵鍬擊傷路邊老翁頭部 布碌崙男子警通緝

持鐵鍬擊傷路邊老翁頭部 布碌崙男子警通緝
關押馬杜洛 布碌崙拘留中心還關著孟喬內…知名囚犯

關押馬杜洛 布碌崙拘留中心還關著孟喬內…知名囚犯

熱門新聞

長期被視為家庭經濟穩固基石的「自有住宅」，在房價高昂的紐約州卻依然遙不可及。(記者范航瑜／攝影)

紐約州房價高僅半數居民擁房 華人瞄準這處購屋

2026-01-05 19:33
示意圖。Image by Mimzy from Pixabay

資金盤疑跑路 美加數百華人損失數億

2026-01-07 11:16
紐約州從新年起實施更嚴格的扣分制度。(取自紐約州警臉書)

紐約州違規U型轉彎首納扣分制 首次違規最高可罰150元

2026-01-06 06:27
反戰者聚集在法院外抗議美國的軍事行動。(記者許君達╱攝影)

馬杜洛紐約出庭 法院外吵翻天…緊鄰華埠 居民不堪其擾

2026-01-05 15:33
紐約州長霍楚2日表示，在「平價醫療法案」保費稅收補貼於近期到期後，受補貼的紐約州夫妻健保保費將平均每月上漲38%。(路透)

ACA補貼到期 紐約州夫妻健保費將漲38%

2026-01-03 07:39
隨著氣溫下降，不少皇后區及長島居民近日反映，天然氣與電力帳單明顯攀升，即使刻意控制用量，單月費用仍動輒數百元。(記者高雲兒╱攝影)

入冬能源帳單飆漲 紐約華人嘆取暖費「吃不消」

2026-01-05 06:31

超人氣

更多 >
美國人都往哪搬？「這州」成全美搬遷人口最大贏家

美國人都往哪搬？「這州」成全美搬遷人口最大贏家
貌美台女免簽赴美陪唱賺小費 海關查手機抓包遣返

貌美台女免簽赴美陪唱賺小費 海關查手機抓包遣返
超級流感上身？這一保健食品被指能縮短病程

超級流感上身？這一保健食品被指能縮短病程
太子集團創辦人陳志在柬埔寨被捕 送回中國

太子集團創辦人陳志在柬埔寨被捕 送回中國
一摸酒瓶溫度不對…滬男帶3瓶茅台飯店宴客 全被服務員掉包

一摸酒瓶溫度不對…滬男帶3瓶茅台飯店宴客 全被服務員掉包