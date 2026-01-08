曼達尼上任首波施政 整治布碌崙危險路段
市長曼達尼(Zohran Mamdani)近日恢復布碌崙(布魯克林)麥基尼斯大道(McGuinness Boulevard)的單車道計畫，作為上任後首波重大交通改革措施，旨在提升社區街道的行人與自行車安全。市府表示，這項設計將重新配置道路空間、放慢車速並改善自行車道與行人動線，預計隨天氣轉暖陸續動工。
麥基尼斯大道是連接普拉斯基橋(Pulaski Bridge)至布碌崙—皇后區快速道路(BQE)的重要通道，過去因行人與自行車事故頻傳而被視為該區最危險的街道之一。在記者會上，曼達尼指出，新方案將在每個方向保留一條行車車道，並增設受停車保護的自行車道與一條停車與裝卸帶，希望在確保車流順暢的同時，提高使用者安全。
曼達尼說，這項安全升級是他在競選期間的承諾之一。他表示，過去這條大道的設計更像高速公路，忽略了行人與騎士的需求；新方案是回應社區多年來的呼聲，將這條道路改造為更安全、更適合居民日常生活的街道。
市交通局(DOT)局長佛林(Mike Flynn)表示，改造將讓行人過街距離縮短、減少魯莽駕駛，對改善兒童、老年人與自行車騎士的環境至關重要。他指出，此次工程兼顧了安全與商家載貨需求，在保護自行車動線的同時，仍保留必要的停車與裝卸空間。
這項計畫與前任政府曾提出但縮減的方案大致相同，但過去因政治與利益角力未能完整實施。市府預計將分階段進行改造，但相關細節仍在規畫中。
麥基尼斯大道的改造計畫源於2021年一名58歲教師在該路段遭遇車禍喪生，引發社區對交通安全的廣泛關注。DOT後來提出方案，將雙向各縮減為一條車道，並增設停車隔離的單車道，以降低車速並保障行人及騎士安全。
