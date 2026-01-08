新任市教育總監施政藍圖 薩謬思推校園融合、高品質教學

我的頻道

記者曹馨元╱紐約報導
新任市教育總監薩謬思在他上任的第一個上課日，來到其職涯初任教的布朗士學校，與教師、學生及家長代表會面。(圖片取自薩謬思官方X帳號)
新任市教育總監薩謬思在他上任的第一個上課日，來到其職涯初任教的布朗士學校，與教師、學生及家長代表會面。(圖片取自薩謬思官方X帳號)

紐約市新任教育總監薩謬思(Kamar Samuels)日前致函教育局員工，闡述其上任後的施政重點。除了再度承諾繼續推動校園融合及多元化課程外，薩謬思也強調「高期待、高品質學習」的重要性。

薩謬思在信中表示，他相信市公校體系中的每一位學生都應該就讀於一所「要求嚴謹、安全，且真正融合的學校」。他並指出，紐約市教育體系應反映出本地豐富的多元文化，「不僅體現在學校族群的多樣性，也體現在具文化回應性的課程與教學實踐上」。

市長曼達尼(Zohran Mamdani)在競選期間並未提出完整的教育政策藍圖，但曾將校園融合列為其施政目標之一。薩謬思在擔任地區學監時，曾透過校舍合併與招生政策調整，試圖促進族群融合。

近年來，市府也推出多項課程，聚焦歷來被邊緣化的族群，包括非洲裔社群與性少數(LGBTQ)族群；薩謬思表示自己有意延續並深化相關工作。

同時，薩謬思也在信中強調「高期待」與「高品質學習」的重要性，同時指出基礎識字能力，以及「能讓教師因應學生需求的班級規模」，都是教育品質的關鍵。

第20學區華裔委員趙愷文表示，從華人家長追求教學質量的角度看來，他對於薩謬思施政方向仍有擔心。他指出，目前公校系統成績單僅有課堂測驗、出勤率兩個客觀的衡量標準，而課堂測驗試題又由老師決定，無法反應孩子學習成效；「沒有一個客觀的橫向衡量標準，四、五年級孩子分數加減都掌握不紮實」。

趙愷文認為，校園融合與教育質量兩者並不衝突，但若政府不把教育質量放在最重要的位置上，執行時往往就會流於形式；「要提高教育質量的基礎是有標準化測驗，但新總監肯定不會支持這件事」。

此外，薩謬思也承諾將重視「透明、問責且有意義的社區參與」。在他上任的第一個上課日，薩謬思來到其職涯初任教的布朗士學校，與教師、學生及家長代表會面。

