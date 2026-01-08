布碌崙—皇后高速路老化嚴重 修復方案多年未定

我的頻道

記者戴慈慧╱紐約報導
布碌崙—皇后高速公路(Brooklyn-Queens Expressway, B.Q.E.)涵蓋路線圖。(圖取自NYC.gov官網)
布碌崙—皇后高速公路(Brooklyn-Queens Expressway, B.Q.E.)涵蓋路線圖。(圖取自NYC.gov官網)

布碌崙—皇后高速公路(Brooklyn-Queens Expressway, B.Q.E.)布碌崙高地路段老化問題愈來愈嚴重，核心結構「三層懸臂」(triple cantilever)逐年惡化，但歷任市長至今仍難以敲定如何修復。

這段由市府管理、長約1.5哩的路段每天承載約13萬輛車。市府表示，在目前的維護措施下，結構暫時安全，可用到2029年，但之後恐怕必須限制車流，以減輕結構壓力。

三層懸臂於1954年啟用，原本只設計使用50年。市府2016年檢查發現，長期滲水加上融雪鹽侵蝕，讓鋼筋鏽蝕、混凝土剝落，尤其各處接縫受損最明顯。近年來市府在結構底部加裝了數百片鋼網，以防止掉落的混凝土砸到車輛，這也成為老化程度最直觀的象徵。

2018年，時任市長白思豪提出兩種重建方法，其中最引起爭議的，是在布碌崙高地長廊(Promenade)上方搭建臨時六線道高速公路。但這個提案讓車流、噪音和廢氣直接貼近住宅區，立即引發居民反彈。社區組織公關、找工程師、發起連署，最後累積超過七萬份簽名，成功迫使市府撤回提案。

不少居民與都市規劃者認為，這是改善BQE的契機，提出不少替代方案，包括將道路挖入隧道、把三層懸臂改造成「Tri-Line」三層公園，或重新規劃繞道路線等。不過，多數方案受限於工程條件、地形或預算，難以付諸實施。

2022年上任的市長亞當斯(Eric Adams)重啟討論，曾先後提出多種版本，但都因社區意見分歧而無法推進。

其中較多討論的是民間建築師瓦特(Marc Wouters)提交「Streamline」構想，主張把車流集中到擴建後的下層，並把上層改為公園與自行車道。他強調此方案施工較快、成本較低、且對長廊影響最小。不過，這僅是眾多民間提案之一，並非市府定案。

新市長曼達尼(Zohran Mamdani)表示會把BQE的結構安全視為「緊急優先事項」，並尋找兼顧社區與交通需求的長期方案。

這條支撐紐約五區交通的重要幹道，如今不只是一個老化工程難題，更反映城市在基礎建設更新、社區反對與政府決策之間的拉扯。BQE最終如何修復，將牽動未來數十年的城市發展方向。

