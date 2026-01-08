我的頻道

明州女子遭擊斃：聯邦執法過當 爭議再成風暴核心

教堂內正舉行葬禮 鹽湖城摩門教會聚會所停車場爆槍擊2死6傷

汽車保險費高昂 團體促官方改革

記者戴慈慧╱紐約報導
「可負擔費率公民組織」呼籲政府選後正視紐約汽車保險費高昂的問題。(圖取自CAR官方YouTube)
去年的紐約市長選舉，「可負擔」議題成為選民關注焦點。非營利倡議團體「可負擔費率公民組織」(Citizens for Affordable Rates, CAR)表示，盡管選戰已過去，但紐約居民的生活成本危機仍未緩解，其中「汽車保險費高昂」更是工薪家庭的主要經濟壓力來源。

該組織呼籲紐約州州長霍楚(Kathy Hochul)與州議會採取行動，針對導致保費上升的多項因素展開改革，包括假車禍詐保、法律濫訴及過時法規等問題。該組織敦促立法者在處理生活成本危機的同時，優先推動降低保費的具體方案。

CAR發言人弗里德蘭(James Freedland)表示：「紐約人已經用選票大聲表達，他們要看到實際行動來解決可負擔問題。現在選舉結束了，州府必須採取有效措施，降低汽車保險費，讓整體生活成本下降。若霍楚州長與州領導人真心致力於讓生活更可負擔，他們就應該從降低駕駛成本做起。」

近期可負擔費率公民組織推出耗資數百萬元的宣傳行動，透過全州電視、串流媒體、報刊與數位平台，持續凸顯紐約州汽車保險費用過高的問題。該活動強調，高額保費正直接影響全州家庭、企業與社區的經濟負擔。

「可負擔費率公民組織」是一個全州性聯盟，由公民、倡議者與組織共同組成，致力於解決紐約保險費率過高的根本原因。該組織透過倡議、教育與政策改革，推動可負擔的保險制度。

新任市教育總監施政藍圖 薩謬思推校園融合、高品質教學

曼達尼上任首波施政 整治布碌崙危險路段
