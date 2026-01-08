班森賀華人家庭地下室突失火 1人重傷

我的頻道

記者胡聲橋／紐約報導
布碌崙班森賀華人家庭地下室突發火災，一人受重傷。(記者胡聲橋／攝影)
布碌崙(布魯克林)班森賀一戶華人家庭的兩層樓住宅7日早晨突發火災，大火始於地下室，造成一人重傷。火災原因仍在調查中。

根據市消防局消息，這起火災發生於7日早晨剛不到7時。大火從班森賀64街2246號一棟兩層住宅的地下室開始燃起。當時消防局派出超過70名消防員趕赴現場，經過奮戰將大火撲滅。

現場目擊者上午7時22分的錄影顯示，起火住宅冒出滾滾濃煙，隨風飄向64街北端。多輛消防車和急救車趕到火災現場，消防員正從正門進入房內滅火。一位目擊者稱，有多達五輛消防車趕到現場救火。

至中午時分，著火房屋一樓和二樓和地下室的窗戶都被砸碎，並釘上了木板。可以看到，房屋的電線已經被消防員切斷。房屋的前院堆放著燒毀的家具、電氣、各種生活用品和建築材料。房屋的大門上貼著「撤離」的通告。

據不願具名的房東的一位友人說，著火房屋的屋主姓李，這家人的孩子都在外州工作。李姓房東最近才將地下室裝修後出租，他說這棟兩層樓住宅內共住四、五個人。受重傷的是地下室的租戶，房東已由救助機構安排到附近的一個臨時住處。

有報導稱，消防員在事故現場發現了鋰電池，還為此召集了處理危險物品的專業人員。房東的友人駁斥了這一說法。他說，這棟兩層樓的建築內沒有鋰電池，沒有電單車，地下室也沒有。記者從房屋門前堆放的垃圾中，的確未看到電單車，也沒有鋰電池蹤跡。

房東的友人說，因為地下室剛裝修，所以沒有電路老化問題，火災也不可能由老化電路引起。這位房東友人感嘆，不知道租戶在地下室做了什麼，才引起火災。他認為如果想出租房屋，一定要叮囑租客預防火災。

這起火災把地下室幾乎燒光，這位房東的友人說，但一樓和二樓基本上損失不大，也算是不幸中的萬幸。他說保險公司的工作人員也已到現場評估受損情形。

布碌崙班森賀華人家庭地下室突發火災，一人受重傷。(記者胡聲橋／攝影)

