快訊

川普看準委國幾周內恐破產 開出要求曝光 全部針對中俄

青瓦台揭習近平、李在明幕後互動...不但自拍 還聊中韓炸醬麵差別

紐約市警局長蒂池：曼達尼上任 警務策略不變

記者劉梓祁╱紐約報導
市長曼達尼(中)強調成立社區安全局為优先事项；市警局長蒂池(左)則闡明警務策略維持不變。(記者劉梓祁╱攝影)
盡管新任市長曼達尼(Zohran Mamdani)過往多次批判警察，但市警(NYPD)局長蒂池(Jessica S. Tisch)於6日闡明，當前打擊犯罪策略將維持不變；曼達尼則再強調具爭議的「社區安全局」(Department of Community Safety)勢在必行。

蒂池在當日的罪案數據記者會上表示，盡管市府領導人改變，但對當前的警務策略「暫時沒有想到需要作出任何調整」。她強調，「我已經與多位市長共事，這是我的第三位市長了，每一位都有不同的風格，而我與他們的合作都非常富有成效。」

當選前，曼達尼曾呼籲削減警察經費，並指控警員種族歧視。他亦堅持維持警力規模不再擴張，並主張解散處理示威的「戰略應變小組」(SRG)，同時廢除警方的幫派資料庫。相關提案均未獲蒂池支持，她則主張進一步增聘警力。

此外，曼達尼承諾設立社區安全局，一個預算規模達10億元的新部門，承接目前由市警處理的部分職責，包括遊民、精神異常人士的求助案件。

曼達尼在記者會上表示，社區安全局將有助於緩解市警所承受的「巨大、且持續增長的壓力」。他舉例說，311熱線來電數量多年來持續上升，僅在一年之內，警局就需要應對約20萬宗與精神健康相關的求助。

曼達尼表示，社安局將是市警工作的補充，而非「取代」。「當前，我們看到有太多紐約市民，無論是身處無家可歸危機，還是精神健康危機，並未被有效銜接到所需的服務體系中。」他說。

盡管目前未有具體方案，但曼達尼指新部門將與市警協同運作，作為「全政府」治理模式的一部分，向第一副市長彙報。曼達尼說，「其中一個關鍵目標，是打破市府內部長期存在的部門壁壘。目前，多個項目和部門在執行相似任務，卻各自為政。」

在記者會上，蒂池亦再次為幫派數據庫辯護，稱該系統有助於預測幫派槍擊事件後可能發生的報復性襲擊，並「為今年多起成功瓦解幫派行動作出了貢獻」。曼達尼則未就此表態。

蒂池表示，將繼續就打擊犯罪的策略和曼達尼保持會面和溝通。「目前並沒有計畫對已經帶來歷史性成果的打擊犯罪策略作出調整。」她說。

曼達尼 種族歧視 紐約市

