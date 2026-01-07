紐約數項新法將生效 與民生密切相關

我的頻道

記者胡聲橋／紐約報導
紐約州數項與外賣郎、小攤販、駕駛密切相關的法規2026年實施。(美聯社)
2026年起紐約州實施一系列與民生密切相關的法規，其中將最低工資提高到每小時17元最引人注目，紐約州所有勞工，包括快餐店員工、美甲店員工、小費收入者等都必須至少拿到最低工資。根據紐約州刑法，剋扣工資屬於竊盜罪。除此以外，一系列涉及外賣郎、駕駛、街頭小販處罰、電單車安全、移民欺詐、工資透明度和小費等方面的法規也將陸續生效。

駕車人積分制度將更新

2月開始，紐約州實施更嚴格的交通違規處罰。駕照吊銷門檻將從18個月內累積11分調整為兩年內累積10分。常見違規行為的處罰將增加。例如，時速超過10哩以內的扣分將從三分增至四分，開車打手機扣分將從五分增至六分，魯莽駕駛扣分將從五分增至八分。一些先前不扣分的違規行為現在也將受到處罰，比如車燈損壞扣一分，非法掉頭扣二分。

取消對街頭小販的刑事處罰

紐約將於3月9日開始取消對普通小販和流動食品攤販的輕罪刑事處罰。取而代之的是，無證經營或違反其他街頭攤販規則將受到罰款或民事處罰，而非刑事指控。

簽約外賣郎的電單車須符合安全標準

1月26日起，使用電單車的外賣郎須使用符合紐約市安全標準並通過認證測試的車款。外賣服務公司有責任確保合規，公司可支持經批准的以舊換新或租賃計畫，幫助外賣員獲得符合標準的電單車。

外賣服務須公開薪資計算方式

1月26日起，外賣公司須在薪資結算周期結束後七天內向簽約外賣郎支付薪資，並提供詳細的書面薪資單，說明薪資的計算方式。公司須保留這些紀錄三年，並應要求提供副本。

食品雜貨訂單須提前設定小費選項

1月26日起，第三方食品雜貨配送平台須在顧客下單前或下單時提供小費選項。

外賣郎小費選項標準化

1月26日起，Uber Eats和Instacart等應用程序須在每筆訂單中提供至少相當於購買價格10%的小費選項。

帶薪病假

紐約市的「帶薪安全病假法案」(Paid Safe and Sick Time Act)將於年2月22日起生效，要求雇主每年提供32小時的無薪安全病假，員工可立即使用這些假期。雇主須追蹤並報告帶薪和無薪假期的餘額。

擴大打擊移民援助詐騙的宣傳

1月26日起，市消費者與勞工保護局(Department of Consumer and Worker Protection)將擴大公共教育宣傳活動的範圍，包括網路宣傳、地鐵宣傳和公共場所宣傳，提醒紐約市民警惕涉及移民援助機構的詐騙行為。此外，還須提交年度投訴和檢查報告。

小費 紐約州 紐約市

