紐約數項新法將生效 與民生密切相關

紐約州數項與外賣郎、小攤販、駕駛密切相關的法規2026年實施。(美聯社)

2026年起紐約州 實施一系列與民生密切相關的法規，其中將最低工資提高到每小時17元最引人注目，紐約州所有勞工，包括快餐店員工、美甲店員工、小費 收入者等都必須至少拿到最低工資。根據紐約州刑法，剋扣工資屬於竊盜罪。除此以外，一系列涉及外賣郎、駕駛、街頭小販處罰、電單車安全、移民欺詐、工資透明度和小費等方面的法規也將陸續生效。

駕車人積分制度將更新

2月開始，紐約州實施更嚴格的交通違規處罰。駕照吊銷門檻將從18個月內累積11分調整為兩年內累積10分。常見違規行為的處罰將增加。例如，時速超過10哩以內的扣分將從三分增至四分，開車打手機扣分將從五分增至六分，魯莽駕駛扣分將從五分增至八分。一些先前不扣分的違規行為現在也將受到處罰，比如車燈損壞扣一分，非法掉頭扣二分。

取消對街頭小販的刑事處罰

紐約將於3月9日開始取消對普通小販和流動食品攤販的輕罪刑事處罰。取而代之的是，無證經營或違反其他街頭攤販規則將受到罰款或民事處罰，而非刑事指控。

簽約外賣郎的電單車須符合安全標準

1月26日起，使用電單車的外賣郎須使用符合紐約市 安全標準並通過認證測試的車款。外賣服務公司有責任確保合規，公司可支持經批准的以舊換新或租賃計畫，幫助外賣員獲得符合標準的電單車。

外賣服務須公開薪資計算方式

1月26日起，外賣公司須在薪資結算周期結束後七天內向簽約外賣郎支付薪資，並提供詳細的書面薪資單，說明薪資的計算方式。公司須保留這些紀錄三年，並應要求提供副本。

食品雜貨訂單須提前設定小費選項

1月26日起，第三方食品雜貨配送平台須在顧客下單前或下單時提供小費選項。

外賣郎小費選項標準化

1月26日起，Uber Eats和Instacart等應用程序須在每筆訂單中提供至少相當於購買價格10%的小費選項。

帶薪病假

紐約市的「帶薪安全病假法案」(Paid Safe and Sick Time Act)將於年2月22日起生效，要求雇主每年提供32小時的無薪安全病假，員工可立即使用這些假期。雇主須追蹤並報告帶薪和無薪假期的餘額。

擴大打擊移民援助詐騙的宣傳

1月26日起，市消費者與勞工保護局(Department of Consumer and Worker Protection)將擴大公共教育宣傳活動的範圍，包括網路宣傳、地鐵宣傳和公共場所宣傳，提醒紐約市民警惕涉及移民援助機構的詐騙行為。此外，還須提交年度投訴和檢查報告。