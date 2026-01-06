我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黃仁勳CES發表自駕AI、超級晶片 演講3大亮點一次看

突襲委內瑞拉美國贏了面子 為何是中國更開心？

分析：移民執法收緊 恐衝擊建築人力

記者戴慈慧／紐約報導
建築產業分析平台報告指出，紐約一旦出現大規模遣返或工作身分收緊，對建築工地人力的衝擊將格外明顯。(路透)
建築產業分析平台報告指出，紐約一旦出現大規模遣返或工作身分收緊，對建築工地人力的衝擊將格外明顯。(路透)

一份最新產業分析指出，聯邦政府近來加強ICE移民執法與遣返行動，恐進一步拖累紐約市原本就進度落後的可負擔住房建設，從工地人力短缺、工程延宕，一路波及房價與租金成本。對包括皇后區法拉盛在內、聚集大量華人與亞裔移民工人的皇后區而言，這不只是市府住房政策能否落實的問題，更牽動移民工人生計與社區居民的居住負擔。

根據建築產業分析平台Construction Coverage與相關產業報告，紐約都會區約48.9%的建築工人為外國出生人口，約28萬8000人，是全美對移民勞工依賴度最高的主要城市之一。相較之下，全美建築業移民勞工比例約為26%，顯示紐約一旦出現大規模遣返或工作身分收緊，對工地人力的衝擊將格外明顯。

報告指出，建築業屬於高度勞力密集且「一環扣一環」的產業，從地基、鋼筋、混凝土到室內裝修，每個工序都仰賴穩定人力支撐。一旦部分移民工人被迫退出職場，影響的不只是少了幾名工人，而是整體工期被打亂，進而拖慢新屋開工與完工速度，讓市府提出的住房目標更難達成。

產業分析也指出，人力短缺將引發連鎖反應，包括建案延後交屋、建商被迫提高工資留人或搶人，推升整體工程成本，而這些成本最終多半轉嫁到房價與租金上。對本就存在數十萬戶住房缺口的紐約市而言，任何額外的延誤與成本，都可能加劇供需失衡。當工期拉長、人力成本上升，皇后區與布碌崙等外區新建公寓的售價與租金，將承受持續性的上行壓力。

在皇后區，業界建築工程師表示，華人與亞裔移民工人長期是建築業的重要支柱。來自中國、南亞與東南亞的工人，普遍透過分包商或日薪工頭進入工地，實際勞動條件與身分狀態相對脆弱。法拉盛及周邊工業區的工程公司、木工行與材料行，也高度依賴能以中文或其他亞洲語言溝通的移民工人，形成緊密卻不顯眼的勞動網絡。

產業分析與倡議團體認為，當聯邦層級持續強化遣返與執法，而地方政府又期待建築業快速擴產，兩套政策在現實工地上恐出現明顯矛盾。對一般華人居民而言，這樣的結構性壓力，最終可能反映在交屋延誤、房價與租金上漲，以及工地安全與勞工權益更難被保障等日常感受上。

移民 租金 皇后區

上一則

台灣會館副理事長方秀蓉 享壽77歲

下一則

2026皇后區社區委員會申請 啟動
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

入冬能源帳單飆漲 紐約華人嘆取暖費「吃不消」

入冬能源帳單飆漲 紐約華人嘆取暖費「吃不消」
皇后區歷史協會「古蹟假日屋之旅」 訪法拉盛5大景點

皇后區歷史協會「古蹟假日屋之旅」 訪法拉盛5大景點
法拉盛醫院等2萬護士醞釀罷工 談判仍陷僵局

法拉盛醫院等2萬護士醞釀罷工 談判仍陷僵局
法拉盛選區亞裔破10萬 7成英語不流利

法拉盛選區亞裔破10萬 7成英語不流利

熱門新聞

2萬美元轉回中國，其中10萬人民幣被當成贓款退還，華男到亞總會求助。(亞總會提供)

紐約華男轉2萬美元到中國 10萬人民幣被當贓款沒了

2025-12-29 19:29
紐約州將於2026年迎來多項早已通過、將於2026年正式上路的州法規。(記者許君達／攝影)

2026紐約新規上路 上班族最低工資調升、房價評估更透明

2025-12-30 20:08
時報廣場跨年秀是紐約最富盛名的觀光項目，每年吸引百萬遊客前往。圖為各族裔訪客在2024至2025年度跨年秀中等待新年來臨。(記者許君達╱攝影)

紐約時報廣場跨年夜「體感20℉」場內不設廁所、安檢嚴密

2025-12-31 07:23
紐約州長霍楚2日表示，在「平價醫療法案」保費稅收補貼於近期到期後，受補貼的紐約州夫妻健保保費將平均每月上漲38%。(路透)

ACA補貼到期 紐約州夫妻健保費將漲38%

2026-01-03 07:39
反戰者聚集在法院外抗議美國的軍事行動。(記者許君達╱攝影)

馬杜洛紐約出庭 法院外吵翻天…緊鄰華埠 居民不堪其擾

2026-01-05 15:33
76歲華婦華埠家中身亡，其子若依原判決應服刑至2027年；圖為案發地尼克伯克村。(截自蘋果地圖)

紐約華男接受毒品矯治獲提前出獄 兩個月後涉弒母

2026-01-04 16:20

超人氣

更多 >
全美最差房屋保險公司 「消費者報導」點名這一家

全美最差房屋保險公司 「消費者報導」點名這一家
抹茶退流行了？新一代「超級食物」竄紅 又是亞洲常見食材

抹茶退流行了？新一代「超級食物」竄紅 又是亞洲常見食材
「偷偷藏不住」要拍電影版 主角不是趙露思、陳哲遠…是「他們」

「偷偷藏不住」要拍電影版 主角不是趙露思、陳哲遠…是「他們」
加州小鎮近百人被ICE抓 全家剩3歲兒「簡直人間地獄」

加州小鎮近百人被ICE抓 全家剩3歲兒「簡直人間地獄」
美軍活捉馬杜洛 「中共國師」李毅為何崩潰自搧巴掌？

美軍活捉馬杜洛 「中共國師」李毅為何崩潰自搧巴掌？