分析：移民執法收緊 恐衝擊建築人力

建築產業分析平台報告指出，紐約一旦出現大規模遣返或工作身分收緊，對建築工地人力的衝擊將格外明顯。(路透)

一份最新產業分析指出，聯邦政府近來加強ICE移民 執法與遣返行動，恐進一步拖累紐約市原本就進度落後的可負擔住房建設，從工地人力短缺、工程延宕，一路波及房價與租金 成本。對包括皇后區 法拉盛在內、聚集大量華人與亞裔移民工人的皇后區而言，這不只是市府住房政策能否落實的問題，更牽動移民工人生計與社區居民的居住負擔。

根據建築產業分析平台Construction Coverage與相關產業報告，紐約都會區約48.9%的建築工人為外國出生人口，約28萬8000人，是全美對移民勞工依賴度最高的主要城市之一。相較之下，全美建築業移民勞工比例約為26%，顯示紐約一旦出現大規模遣返或工作身分收緊，對工地人力的衝擊將格外明顯。

報告指出，建築業屬於高度勞力密集且「一環扣一環」的產業，從地基、鋼筋、混凝土到室內裝修，每個工序都仰賴穩定人力支撐。一旦部分移民工人被迫退出職場，影響的不只是少了幾名工人，而是整體工期被打亂，進而拖慢新屋開工與完工速度，讓市府提出的住房目標更難達成。

產業分析也指出，人力短缺將引發連鎖反應，包括建案延後交屋、建商被迫提高工資留人或搶人，推升整體工程成本，而這些成本最終多半轉嫁到房價與租金上。對本就存在數十萬戶住房缺口的紐約市而言，任何額外的延誤與成本，都可能加劇供需失衡。當工期拉長、人力成本上升，皇后區與布碌崙等外區新建公寓的售價與租金，將承受持續性的上行壓力。

在皇后區，業界建築工程師表示，華人與亞裔移民工人長期是建築業的重要支柱。來自中國、南亞與東南亞的工人，普遍透過分包商或日薪工頭進入工地，實際勞動條件與身分狀態相對脆弱。法拉盛及周邊工業區的工程公司、木工行與材料行，也高度依賴能以中文或其他亞洲語言溝通的移民工人，形成緊密卻不顯眼的勞動網絡。

產業分析與倡議團體認為，當聯邦層級持續強化遣返與執法，而地方政府又期待建築業快速擴產，兩套政策在現實工地上恐出現明顯矛盾。對一般華人居民而言，這樣的結構性壓力，最終可能反映在交屋延誤、房價與租金上漲，以及工地安全與勞工權益更難被保障等日常感受上。