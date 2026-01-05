我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「一場完美風暴核心」是他們推了川普一把 決定重拳拉下馬杜洛

習李會5日登場 美媒：李在明倒楣遇川普打委國 對中任務變棘手

劉醇逸、拉文籲立法 公校課程納國會暴動真相

記者戴慈慧／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
2021年1月6日，示威者闖入華盛頓特區的美國國會大廈，試圖阻止國會認證總統大選結果，事件造成多人死亡及多名國會警察受傷。(美聯社)
2021年1月6日，示威者闖入華盛頓特區的美國國會大廈，試圖阻止國會認證總統大選結果，事件造成多人死亡及多名國會警察受傷。(美聯社)

在美國國會山莊1月6日暴動事件五周年之際，紐約州參議員劉醇逸(John Liu)與州眾議員拉文(Charles Lavine)於日前呼籲州議會儘速通過他們提出的立法，要求紐約州公立學校在課程中教授2021年1月6日國會遭襲事件的真實歷史與後續影響。

該法案編號為州參議會S6123、州眾議會A3966，內容規定學校須將1月6日國會暴動及其後果，納入現行公民教育與歷史教育課綱，與奴隸制度、大屠殺等重大歷史事件並列教授。

2021年1月6日，川普支持者闖入國會大廈，造成多人死亡，數百名國會警察受傷。川普其後曾形容該事件為「充滿愛的一天」，並將參與者稱為「愛國者」與「人質」，引發廣泛爭議。

劉醇逸指出，五年過去，前總統川普及其陣營持續以「修正主義」方式重塑歷史，淡化甚至否認當日對民主制度的暴力攻擊。他表示，在假訊息與陰謀論可能煽動政治暴力的時代，學校有責任向下一代傳遞不受偏見與政治操弄影響的事實真相，以守護民主制度。

拉文則表示，這項法案之所以必要，是因為川普試圖抹去1月6日事件及其他美國歷史上的黑暗篇章。他指出，任何善意的美國人都應警惕將國家推向威權統治的企圖，並堅守如實教育歷史的責任。他強調，若無法正視過去，美國追求「更完善聯邦」的努力恐將面臨嚴重危機。

劉醇逸、拉文兩人表示，透過立法確保學生理解這段歷史，不僅是教育問題，更關乎民主價值的延續。

川普 紐約州 眾議員

上一則

填補曼達尼議會席位 皇后區2月3日特別選舉

下一則

公共交通全面漲價 通知不醒目市民多未察覺
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

川普藍圖 美中俄三分天下？入侵委國警告「後院」只能親美

川普藍圖 美中俄三分天下？入侵委國警告「後院」只能親美
英美媒齊聲質疑川普委國盤算 大國侵犯主權惡例恐助長俄中野心

英美媒齊聲質疑川普委國盤算 大國侵犯主權惡例恐助長俄中野心
川普覬覦格陵蘭 丹麥警惕美軍事野心 直斥：你沒有權利

川普覬覦格陵蘭 丹麥警惕美軍事野心 直斥：你沒有權利
川普對委動武不會加速北京對台時間表 路透分析3原因

川普對委動武不會加速北京對台時間表 路透分析3原因

熱門新聞

2萬美元轉回中國，其中10萬人民幣被當成贓款退還，華男到亞總會求助。(亞總會提供)

紐約華男轉2萬美元到中國 10萬人民幣被當贓款沒了

2025-12-29 19:29
華埠工商銀行保險箱接連失竊，至少三名華婦丟失近80萬元現金珠寶，引發節後民眾排隊檢查財物。(記者劉梓祁╱攝影)

中國工商銀行保險箱接連失竊 3華婦丟失近80萬元現金珠寶

2025-12-27 01:29
紐約州將於2026年迎來多項早已通過、將於2026年正式上路的州法規。(記者許君達／攝影)

2026紐約新規上路 上班族最低工資調升、房價評估更透明

2025-12-30 20:08
大雪嚴重打亂航空交通，在紐約三大機場導致逾千班飛機延誤。圖為達美航空公司班機在紐約州羅徹斯特機場冒雪降落。(路透)

紐約今冬最強降雪 影響逾千航班 華男飛機3度遭取消

2025-12-29 07:08
時報廣場跨年秀是紐約最富盛名的觀光項目，每年吸引百萬遊客前往。圖為各族裔訪客在2024至2025年度跨年秀中等待新年來臨。(記者許君達╱攝影)

紐約時報廣場跨年夜「體感20℉」場內不設廁所、安檢嚴密

2025-12-31 07:23
紐約州長霍楚2日表示，在「平價醫療法案」保費稅收補貼於近期到期後，受補貼的紐約州夫妻健保保費將平均每月上漲38%。(路透)

ACA補貼到期 紐約州夫妻健保費將漲38%

2026-01-03 07:39

超人氣

更多 >
通過美國審查 中國黑芝麻華山A2000晶片獲准在全球銷售

通過美國審查 中國黑芝麻華山A2000晶片獲准在全球銷售
Zillow預測明年房市 這15城市漲幅最大

Zillow預測明年房市 這15城市漲幅最大
成龍斷聯女兒26年現曙光 吳卓林垃圾堆拾荒「疑爸爸出手金援度日」

成龍斷聯女兒26年現曙光 吳卓林垃圾堆拾荒「疑爸爸出手金援度日」
浙男28萬買1輛展車 防撞梁拆出餅乾 銷售甩鍋給1動物

浙男28萬買1輛展車 防撞梁拆出餅乾 銷售甩鍋給1動物
中國鞋王斷絕父子關係 汪海：拒「美國人」接班

中國鞋王斷絕父子關係 汪海：拒「美國人」接班