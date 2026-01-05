劉醇逸、拉文籲立法 公校課程納國會暴動真相

2021年1月6日，示威者闖入華盛頓特區的美國國會大廈，試圖阻止國會認證總統大選結果，事件造成多人死亡及多名國會警察受傷。(美聯社)

在美國國會山莊1月6日暴動事件五周年之際，紐約州 參議員劉醇逸(John Liu)與州眾議員 拉文(Charles Lavine)於日前呼籲州議會儘速通過他們提出的立法，要求紐約州公立學校在課程中教授2021年1月6日國會遭襲事件的真實歷史與後續影響。

該法案編號為州參議會S6123、州眾議會A3966，內容規定學校須將1月6日國會暴動及其後果，納入現行公民教育與歷史教育課綱，與奴隸制度、大屠殺等重大歷史事件並列教授。

2021年1月6日，川普 支持者闖入國會大廈，造成多人死亡，數百名國會警察受傷。川普其後曾形容該事件為「充滿愛的一天」，並將參與者稱為「愛國者」與「人質」，引發廣泛爭議。

劉醇逸指出，五年過去，前總統川普及其陣營持續以「修正主義」方式重塑歷史，淡化甚至否認當日對民主制度的暴力攻擊。他表示，在假訊息與陰謀論可能煽動政治暴力的時代，學校有責任向下一代傳遞不受偏見與政治操弄影響的事實真相，以守護民主制度。

拉文則表示，這項法案之所以必要，是因為川普試圖抹去1月6日事件及其他美國歷史上的黑暗篇章。他指出，任何善意的美國人都應警惕將國家推向威權統治的企圖，並堅守如實教育歷史的責任。他強調，若無法正視過去，美國追求「更完善聯邦」的努力恐將面臨嚴重危機。

劉醇逸、拉文兩人表示，透過立法確保學生理解這段歷史，不僅是教育問題，更關乎民主價值的延續。