紐約卡車運輸業加入「平價保費公民聯盟」 阻詐欺理賠

代表全州卡車運輸產業的紐約卡車運輸協會日前宣布加入「平價保費公民聯盟」，希望共同面對近年紐約汽車保費快速攀升的問題。(圖為平價保費公民聯盟提供)

代表全州卡車運輸產業的紐約卡車運輸協會(Trucking Association of New York, TANY)日前宣布加入「平價保費 公民聯盟」(Citizens for Affordable Rates, CAR)，希望共同面對近年紐約汽車保費快速攀升的問題。協會指出，假車禍、有組織的詐欺網絡及誇大的無過失保險 (no-fault)理賠，是推動保費持續上漲的主要原因之一，但往往未受到足夠關注。

紐約卡車運輸協會會長亨姆斯(Kendra Hems)表示，去年在Belt Parkway流傳的假車禍影片反映了許多卡車司機實際面臨的處境。「這些詐騙不只影響司機的安全，也增加整體成本」。她說，協會加入聯盟是希望促請州府採取更有效的措施，避免保費負擔最後落到一般駕駛與企業身上。

紐約州 商業駕駛保費在過去五年間上漲約三倍。全州約有32萬7540名從業人員與卡車運輸相關，平均每25個工作就有一個仰賴此產業。協會指出，在營運成本上升與監管環境變動下，高漲的保費已壓縮產業利潤，而詐欺理賠則是其中不可忽視的推動因素。

CAR聯盟由多個社區及商界團體組成，希望推動反詐騙改革、強化執法與改善保費制度，使其更透明與公平。該協會發言人佛里德蘭(James Freedland)表示，紐約民眾正為層出不窮的保險詐欺買單。「從假車禍到誇大的醫療費用，每一次濫用都會推高保費。」他強調必須阻止這些行為持續侵蝕制度。

根據紐約州金融服務署(DFS)2023年的資料，所有保險詐欺中約75%涉及無過失保險，手法多為假車禍或誇大醫療理賠。該制度規定，事故後無論責任方為誰，保險公司必須先行支付醫療費與工資補償，使之成為詐欺者鎖定的目標。