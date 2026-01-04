地鐵新閘門感應不良 夾人意外頻傳 乘客不堪其擾

我的頻道

記者馬璿╱紐約報導
紐約大都會運輸署近日在多個地鐵站試行新型收費閘門，原本希望藉此打擊逃票、提升通行效率，卻意外引發不少乘客反彈。(記者馬璿╱攝影)
紐約大都會運輸署近日在多個地鐵站試行新型收費閘門，原本希望藉此打擊逃票、提升通行效率，卻意外引發不少乘客反彈。(記者馬璿╱攝影)

紐約大都會運輸署(MTA)近日在多個地鐵站試行新型收費塑膠槳板閘門，原本希望藉此降低逃票機率、提升通行效率，卻意外引發不少乘客反彈，甚至出現安全疑慮。這批新閘門已於去年12月19日起陸續在全市20個車站啟用，但不少通勤族反映不僅實際使用體驗不佳，更曾讓地鐵現場出現混亂場面，亦有警方接獲民眾遭夾事件。

MTA表示，新型收費閘門以更高的擋門搭配感應器與人工智慧系統設計，目的是取代傳統旋轉柵欄，防止尾隨闖關行為，同時改善輪椅與嬰兒車進出不便的問題。不過，在試行初期，部分乘客指出閘門反應過快或感應失準，導致乘客通行時被門夾住。警方證實，近期確實接獲多起相關通報，受影響者包含成人與兒童，甚至其中一名孩童事後送醫檢查。

對此，MTA發表聲明指出，該計畫仍處於早期測試階段，相關問題已納入評估，工程人員也已在夜間調整感應器設定並進行改善。MTA強調，當局「每天都在學習如何為紐約市打造更現代、有效的收費系統」，並將持續優化設備表現。

乘客對新閘門的看法呈現兩極。有通勤族抱怨，新系統不但未加快進站速度，反而讓刷卡後的通行變得更慢，也增加心理壓力；但也有人認為，閘門設計新穎、操作直覺，長遠來看有助於改善逃票問題，對地鐵營運是正面嘗試。

現已啟用塑膠槳板閘門站點包含曼哈頓的百老匯─拉法葉街(Broadway-Lafayette St)、布朗士區的3大道─8街(3 Av-138 St)、曼哈頓紐新航港局汽車站(Port Authority Bus Terminal)和布碌崙(布魯克林)大西洋大道─巴克萊中心(Atlantic Av-Barclays Center)等站。

MTA最新的財政計畫指出，除了塑膠槳板外，當局預計全市所有地鐵站閘機安裝鋸齒狀金屬隔板以遏止逃票行為。目前，全市472座地鐵站中，已有327座完成了閘機防逃票裝置。

