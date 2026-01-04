魏格曼超市蒐集生物識別 掀顧客隱私疑慮

我的頻道

記者范航瑜╱紐約報導
紐約連鎖超市魏格曼(Wegmans)近期貼出告示，指該超市門店將蒐集所有進入紐約市門店顧客的生物識別資料。(本報檔案照)
紐約連鎖超市魏格曼(Wegmans)近期貼出告示，指該超市門店將蒐集所有進入紐約市門店顧客的生物識別資料。(本報檔案照)

紐約連鎖超市魏格曼(Wegmans)近期貼出告示，指該超市門店將蒐集所有進入紐約市門店顧客的生物識別資料，引發又一波關於移民的隱私和安全爭議。

該超市張貼於店內的告示寫道，任何進入店內的顧客，其臉部、眼睛與聲音等資料都可能被超市蒐集並儲存。告示指出，這些資訊用於「保障顧客與員工的安全」。

魏格曼最初曾表示，該掃描系統僅針對少數員工使用，並承諾在試點期間若蒐集到顧客的生物識別資料，將予以刪除。但最新公告中，並未再作出相關保證。魏格曼總部位於紐約上州羅切斯特市(Rochester)，在紐約市共有兩家店，分別位於曼哈頓東村阿斯托廣場(Astor Place)和布碌崙(布魯克林)。

2023年，市議會曾提出提案擬禁止企業使用此類系統。當時，麥迪遜廣場花園執行長多蘭(James Dolan)利用生物識別技術，辨識兩名任職於與其公司有訴訟關係的律師，並禁止其入場。然而該提案至今停滯不前，包括紐約本地的Fairway在內的連鎖超市，早已使用生物識別蒐集系統。

據2021年的一項市法律，蒐集生物識別資料的企業必須張貼公告。但目前尚不清楚有多少公司正在採用類似作法。負責執行該法律的市消費者與勞工保護局發言人表示，對於未遵守規定的企業，該機構並無實質執法機制，顧客可自行採取法律行動。

非營利組織「監督科技計畫」(Surveillance Technology Oversight Project)的通訊總監歐文(Will Owen)指出，儲存顧客的生物識別資料，可能讓他們暴露於駭客攻擊或移民執法風險之中，「紐約移民走進魏格曼或其他超市時，會擔心自己的生物識別資料，可能落入移民與海關執法局(ICE)手中。」

總統川普上任後，國土安全部(DHS)網站已移除拜登時期的人臉辨識政策，並與一家在伊利諾州專門從網路大規模抓取人像建立資料庫的公司Clearview AI簽下合約。ICE據悉正採用名為Mobile Fortify的內部應用程式，可在執法人員配發的手機上遠端蒐集生物識別資料，例如指紋與臉部辨識等。

