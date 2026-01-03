我的頻道

川普出手了？委內瑞拉首都深夜傳多處爆炸 部分市區停電

全球首個個人機器人 中製啟元Q1亮相 小巧可收進背包

合約到期 紐約州2萬護士最快12日大罷工

記者馬璿／紐約報導
紐約州護士協會(NYSNA)2日宣布，已代表任職於紐約市12家私立醫院的護士向院方遞交為期10天的罷工通知。(取自NYSNA官網)
紐約州護士協會(NYSNA)2日宣布，已代表任職於紐約市12家私立醫院的護士向院方遞交為期10天的罷工通知。(取自NYSNA官網)

紐約州護士協會(NYSNA)2日宣布，已代表任職於紐約市12家私立醫院的護士向院方遞交為期10天的罷工通知。若雙方未能在期限內達成合約共識，最多約2萬名護士可能於1月12日罷工，規模恐將創下紐約市史上最大護士罷工紀錄。

工會指出，雙方勞資合約已於2025年12月31日到期，院方須在10天內與護士達成一份保障病患安全照護、確保安全人力配置，並明文保障第一線照護人員醫療福利的公平合約，若談判破裂，罷工將是「最後手段」。

NYSNA指出，談判關鍵爭議包括醫院拒絕保證護士的醫療保險福利、試圖撤回三年前護士透過罷工爭取到的安全人力配置標準，以及拒絕就職場暴力防護條款達成協議。工會也提到，近期西奈山醫院(Mount Sinai Hospital)曾發生槍擊事件，但院方仍未同意相關防護措施。

工會亦指控部分醫院管理層對提出職安疑慮或參與工會活動的註冊護士施壓、威嚇，干涉其與同事溝通，甚至雇用外派臨時護士，試圖在罷工期間取代原有人力，NYSNA已就此提出不公平勞動行為申訴。

NYSNA協會主席哈根斯(Nancy Hagans)表示，護士已準備好簽署公平合約，但院方在談判中「遠遠不夠努力」。她強調，管理層拒絕保障醫療福利，並試圖削弱安全人力配置標準，「罷工永遠是最後手段，但我們不會停止，直到爭取到能保障病患與護士安全的合約為止」。

工會指出，在近年最嚴重的流感疫情持續之際，醫院高層仍未積極解決談判僵局，恐對脆弱病患構成風險。NYSNA表示，10天通知期的目的，是讓院方有時間規畫病患照護，但「真正保護病患的方式，是在這10天內完成公平合約」。

NYSNA同時點名，紐約長老會(NewYork‑Presbyterian Hospital)、布朗士蒙特菲奧醫學中心(Montefiore Medical Center)與西奈山醫院等紐約市最富有的私立醫療體系聲稱無力負擔公平合約，但截至去年9月，三者持有的現金與等值資產相較2017年疫情前翻倍，合計超過16億元，院方卻準備每周合計花費近1億元聘請外州臨時護士應對可能的罷工行動。

此外，長島地區諾斯韋爾醫院(Northwell Health)旗下多家醫院的逾千名護士，也正就合約談判，並已投票授權罷工。

罷工 紐約市 疫情

