紐約市去年交通死亡人數 創新低

記者顏潔恩╱紐約報導
紐約市交通局2日宣布，全市在2025年創下有紀錄以來最低的交通死亡人數，共發生205起交通事故，較2024年的253人下降19%。圖為布碌崙日落公園華社。(記者顏潔恩╱攝影)
紐約市交通局2日宣布，全市在2025年創下有紀錄以來最低的交通死亡人數，共發生205起交通事故，較2024年的253人下降19%。圖為布碌崙日落公園華社。(記者顏潔恩╱攝影)

紐約市交通局2日宣布，全市在2025年創下有紀錄以來最低的交通死亡人數，共發生205起交通事故，較2024年的253人下降19%；整體而言，自2014年推行「零死亡願景」(Vision Zero)以來，交通死亡人數已下降31%。

當局表示，他們在1910年開始相關的統計紀錄，紐約市2025年發生205起交通死亡事故，比此前有紀錄以來最安全的2018年還少一人，其中以布朗士皇后區改善幅度最大。

布朗士的死亡人數從2024年的54人降至2025年的33人，下降39%、皇后區從74人降至57人，下降23%、曼哈頓從44人降至39人，下降11%、布碌崙(布魯克林)從69人下降至53人，下降9%、史泰登島則從12人微增至13人。

此外，各主要交通方式的死亡人數也呈下降趨勢，行人、自行車騎士及汽車駕駛的死亡人數在2025年都全面下降，其中降幅最大的是汽車駕駛與乘客，死亡人數下降40%、機車使用者死亡人數則下降32%；行人死亡人數仍維持在歷史低點，並下降9%，從2024年的122人降至2025年的111人。

當局認為，這一歷史性降幅反映了「零死亡願景」持續推進的成果，包括大規模的街道安全設計、為行人、自行車與公車增加使用空間，以及擴大的交通執法措施，特別是過去一年對「幽靈車輛」與危險駕駛行為的加強取締。

市府營運副市長克森(Julia Kerson)表示，「沒有任何一位紐約人，應該在步行、開車或騎車時喪命。『零死亡願景』證明了我們的努力，像是如何設計街道、執行交通法規等，確實能拯救生命」。

她說，盡管去年是自1910年有紀錄以來最安全的一年，交通死亡人數最低，但只要還有一條生命逝去，都是太多，「因此，曼達尼市府將加倍投入街道重設、受保護的自行車道，以及受保護的公車專用道，讓街道對所有人都更安全、更友善」。

布朗士 紐約市 皇后區

