我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

范冰冰拿金馬獎座發文兩樣情 Threads狂曬馬 微博剩自拍照交作業

醫師絕對不吃3種食物 「這1類」更被列為一級致癌物

法拉盛選區亞裔破10萬 7成英語不流利

記者戴慈慧╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
亞美聯盟發布的研究報告顯示，全市近半亞裔居民被歸類為「英語能力有限」，法拉盛約七成亞裔居民英語不流利，是全市比例最高的選區之一。圖為法拉盛街景。(記者戴慈慧╱攝影)
亞美聯盟發布的研究報告顯示，全市近半亞裔居民被歸類為「英語能力有限」，法拉盛約七成亞裔居民英語不流利，是全市比例最高的選區之一。圖為法拉盛街景。(記者戴慈慧╱攝影)

亞美聯盟(Asian American Federation)2025年底發布「市議會選區亞裔報告」指出，紐約市亞裔人口已突破150萬人，成為全市成長最快的族群之一。亞裔不僅持續集中於法拉盛等傳統聚居區，也快速擴散至過去亞裔比率較低的選區，對市議會選舉、公共服務與語言政策帶來新的挑戰。

報告顯示，人口成長並未同步改善結構性問題。全市近半亞裔居民被歸類為「英語能力有限」，在部分選區情況更為嚴重。法拉盛所在的第20選區，約七成亞裔居民英語不流利，是全市比率最高的選區之一。語言障礙直接影響選民參與、醫療溝通、法律協助與社會福利申請。

經濟層面同樣承壓，報告指出，多個亞裔人口集中的選區，亞裔貧窮人口與租金負擔比率居高不下。法拉盛選區的亞裔貧窮人口數為全市最多，而在不少選區，超過一半亞裔家庭被認定為「租金負擔過重」，顯示亞裔社群內部的經濟落差與住房壓力正被長期低估。

報告以美國社區調查(ACS)與人口普查資料分析顯示，亞裔約占全市人口16%以上，在51個市議會選區中，有28個選區的亞裔人口比率已超過1成，顯示亞裔早已不再只是少數社區的族群，而是遍布全市的重要人口板塊。

在行政區分布上，皇后區仍是全市亞裔人口最多的地區。亞裔人口數前五大的市議會選區中，有四個位於皇后區，分別是第20選區(法拉盛)、第23選區(貝賽、新鮮草原)、第25選區(傑克森高地、雷哥公園)，以及第19選區(貝賽、白石鎮)。

其中，第20選區仍是全市亞裔人口最多的選區，亞裔人數超過10萬人，占該選區總人口近三分之二。報告指出，法拉盛不僅是華人與韓裔社群的核心地帶，也持續吸納新移民，是亞裔政治與公共服務需求最集中的地區之一。

就族裔而言，華人仍是紐約市最大的亞裔族群，其次為印裔、菲律賓裔、孟加拉裔與韓裔。華人高度集中於皇后區與布碌崙(布魯克林)部分選區，尤其是法拉盛、貝賽與日落公園一帶；韓裔則主要分布在皇后區東北部社區。

亞裔 法拉盛 皇后區

上一則

紐約僑界中華公所 舉辦中華民國開國紀念大會

下一則

法拉盛醫院等2萬護士醞釀罷工 談判仍陷僵局
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐約2萬名護士醞釀罷工 法拉盛醫院在列面臨壓力測試

紐約2萬名護士醞釀罷工 法拉盛醫院在列面臨壓力測試
宅家、寺廟、山巔 華人跨年有隨興有從容

宅家、寺廟、山巔 華人跨年有隨興有從容
紐約網購熱不停 法拉盛、長島包裹爆量 郵差周日也加班

紐約網購熱不停 法拉盛、長島包裹爆量 郵差周日也加班
紐約法拉盛52歲華婦已尋回 長島79歲失智婦仍下落不明

紐約法拉盛52歲華婦已尋回 長島79歲失智婦仍下落不明

熱門新聞

華埠工商銀行保險箱接連失竊，至少三名華婦丟失近80萬元現金珠寶，引發節後民眾排隊檢查財物。(記者劉梓祁╱攝影)

中國工商銀行保險箱接連失竊 3華婦丟失近80萬元現金珠寶

2025-12-27 01:29
2萬美元轉回中國，其中10萬人民幣被當成贓款退還，華男到亞總會求助。(亞總會提供)

紐約華男轉2萬美元到中國 10萬人民幣被當贓款沒了

2025-12-29 19:29
雖然聖誕節當天不會迎來民眾期盼的白色耶誕，但紐約及三州地區本周末恐將迎上另一場快速移動的冬季風暴。(記者馬璿／攝影)

周末迎暴雪 紐約降雪最高達6吋

2025-12-25 01:30
76歲華婦華埠家中身亡，其子涉案於紐約上州被捕；圖為案發地尼克伯克村。(截自蘋果地圖)

曼哈頓華埠76歲華婦陳屍家中 41歲兒涉案平安夜落網

2025-12-26 14:07
今年聖誕節，華埠依舊人來人往。其中最受矚目的餐廳之一是位於勿街(Mott St.)的老字號中餐館「和合」(Wo Hop)。(記者范航瑜／攝影)

吃餃子、炒麵…過聖誕節 猶太社區延續傳統

2025-12-26 07:29
大雪嚴重打亂航空交通，在紐約三大機場導致逾千班飛機延誤。圖為達美航空公司班機在紐約州羅徹斯特機場冒雪降落。(路透)

紐約今冬最強降雪 影響逾千航班 華男飛機3度遭取消

2025-12-29 07:08

超人氣

更多 >
「大又美法」車貸利息免稅條款 買美國車最高扣稅1萬元

「大又美法」車貸利息免稅條款 買美國車最高扣稅1萬元
灣區藏家好眼力 百元買缺角花盆 送拍估價破千萬

灣區藏家好眼力 百元買缺角花盆 送拍估價破千萬
婚禮女主持被老頭樂撞死 前一天發文「陽光對我微笑」

婚禮女主持被老頭樂撞死 前一天發文「陽光對我微笑」
15款被好市多會員大推的亞洲食品 有人為了買這項辦會員

15款被好市多會員大推的亞洲食品 有人為了買這項辦會員
河南男掏空12萬積蓄娶「雙胞胎孕妻」 結局是一夜白頭

河南男掏空12萬積蓄娶「雙胞胎孕妻」 結局是一夜白頭