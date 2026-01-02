法拉盛選區亞裔破10萬 7成英語不流利

亞美聯盟發布的研究報告顯示，全市近半亞裔居民被歸類為「英語能力有限」，法拉盛約七成亞裔居民英語不流利，是全市比例最高的選區之一。圖為法拉盛街景。(記者戴慈慧╱攝影)

亞美聯盟(Asian American Federation)2025年底發布「市議會選區亞裔 報告」指出，紐約市亞裔人口已突破150萬人，成為全市成長最快的族群之一。亞裔不僅持續集中於法拉盛 等傳統聚居區，也快速擴散至過去亞裔比率較低的選區，對市議會選舉、公共服務與語言政策帶來新的挑戰。

報告顯示，人口成長並未同步改善結構性問題。全市近半亞裔居民被歸類為「英語能力有限」，在部分選區情況更為嚴重。法拉盛所在的第20選區，約七成亞裔居民英語不流利，是全市比率最高的選區之一。語言障礙直接影響選民參與、醫療溝通、法律協助與社會福利申請。

經濟層面同樣承壓，報告指出，多個亞裔人口集中的選區，亞裔貧窮人口與租金負擔比率居高不下。法拉盛選區的亞裔貧窮人口數為全市最多，而在不少選區，超過一半亞裔家庭被認定為「租金負擔過重」，顯示亞裔社群內部的經濟落差與住房壓力正被長期低估。

報告以美國社區調查(ACS)與人口普查資料分析顯示，亞裔約占全市人口16%以上，在51個市議會選區中，有28個選區的亞裔人口比率已超過1成，顯示亞裔早已不再只是少數社區的族群，而是遍布全市的重要人口板塊。

在行政區分布上，皇后區 仍是全市亞裔人口最多的地區。亞裔人口數前五大的市議會選區中，有四個位於皇后區，分別是第20選區(法拉盛)、第23選區(貝賽、新鮮草原)、第25選區(傑克森高地、雷哥公園)，以及第19選區(貝賽、白石鎮)。

其中，第20選區仍是全市亞裔人口最多的選區，亞裔人數超過10萬人，占該選區總人口近三分之二。報告指出，法拉盛不僅是華人與韓裔社群的核心地帶，也持續吸納新移民，是亞裔政治與公共服務需求最集中的地區之一。

就族裔而言，華人仍是紐約市最大的亞裔族群，其次為印裔、菲律賓裔、孟加拉裔與韓裔。華人高度集中於皇后區與布碌崙(布魯克林)部分選區，尤其是法拉盛、貝賽與日落公園一帶；韓裔則主要分布在皇后區東北部社區。