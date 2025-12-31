租金透明法新年生效 助租戶找到穩租房

租金透明法案新年生效。(本報檔案照)

從2026年元旦起，紐約市 的租金 透明法案(Rent Transparency Act)將要求房東在穩租房的樓宇內張貼通知，租戶權利倡導者認為，此舉可幫助成千上萬租戶更好地了解自己的權利。

穆罕默德(Allia Mohamed)是Openigloo的執行長及聯合創始人，這是一家位於布碌崙(布魯克林)的新創公司，成立於2020年，旨在幫助租房者更多了解樓房和房東，至關重要的是幫助確定公寓是否屬於穩租房。

租金透明法案生效後，這項法案對已經住在公寓裡的人來說最有用，穆罕默德說，「告示會張貼在大樓的公共區，上面會寫著樓里有穩租房，並告知查詢租屋紀錄的方法，這對已經入住的人來說真的很有幫助。」

穆罕默德不認為這項法案能幫到正在找房的租客 ，「找房子的時候，你不會挨家挨戶地去看有沒有這些告示」，她說，「這些告示不會告訴你哪些公寓是穩租房，也不會告訴你法定租金是多少。」

這種資訊不透明反應了一個時常能遇到、而且更深層的問題，許多房客不知道自己住的公寓是否是穩租房，也就無法維護自己的權利。

截止目前，提高租金透明度的措施對租戶來說仍然過於繁瑣。只有只有州租金管理辦公室的住房和社區重建部門會通過郵寄申請的方式，向現有住戶提供與特定公寓相關的租金歷史紀錄。

「紐約市普遍存在一種誤解，認為穩租房真的很難找到」，穆罕默德說，「他們沒有意識到，紐約市近50%的出租房都屬於穩租房。這相當於近100萬套公寓」。根據紐約市租金指導委員會(Rent Guidelines Board)的數據，紐約市230萬套出租房中，約有100萬套屬於穩租房。

8大道房東李先生表示，日落公園就有不少公寓樓是有穩租房的，穩租房當然對租客有利，但問題是租戶搬進穩租房後，可能一輩子都不會搬出來了，這不利於房東，也不利於穩租房的流通，還有人甚至會濫用穩租房。李先生認為在提高穩租房透明度的同時，也應該想辦法消除穩租房帶來的一些負面作用。