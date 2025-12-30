我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約華男透過中間人匯款回中國 卻被指是「贓款」

時間不夠用 收納師：年末只要整理「這三處」就夠了

聯邦砍反恐資金遭法官裁定違法聯邦砍紐約州反恐資金 法官裁定違法

記者許君達╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
國土安全部試圖大幅削減原計畫撥付給紐約州的反恐專項資金，被提告並被下達法庭禁令。聯邦方面嘗試抗辯但再次被判敗訴。(記者許君達／攝影)
國土安全部試圖大幅削減原計畫撥付給紐約州的反恐專項資金，被提告並被下達法庭禁令。聯邦方面嘗試抗辯但再次被判敗訴。(記者許君達／攝影)

紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)日前宣布，針對聯邦以「懲罰庇護州」為由削減包括紐約州在內的多州反恐資金的訴訟再次獲勝，聯邦方面的抗辯被法庭駁回。

根據此前的報導，國土安全部(DHS)在今年9月宣布大幅更改國土安全補助金(HSGP)分配計畫，紐約州分配到的資金減少了約1億8970萬元，降幅近九成。這筆專項資金用於支援各州當局加強反恐訓練、情報、裝備採購以及突發情況處置等方面的能力。在紐約州所獲取的資金中，原本計畫分配給紐約市的超過1億元，其中絕大部分將被撥付給市警(NYPD)和市消防局(FDNY)。

詹樂霞隨即加入由伊州領銜的11州檢察長訴訟聯盟，提告聯邦，主張其行為涉嫌以資金為籌碼變相懲罰庇護州，而且刪減計畫武斷，呈現「直接抹掉百萬位數、整數加減」等非理性特徵，而在財年結束前突然大幅更改計畫，導致各州已在反恐領域發生的合理支出無法獲得報銷，造成財政缺口、破壞既有公共安全體系。負責審理的羅德島州聯邦地區法官麥克埃爾羅伊(Mary McElroy)當日發布臨時禁制令，裁定聯邦政府立即全額撥付原告方所主張的資金，且不得將其挪作他用。

此後，聯邦方面提出抗辯動議，主張重新分配資金屬於合理的行政裁量權，司法系統不宜過度干涉，並否認刪減紐約等州的資金是出於「報復庇護政策」的原因。此外，聯邦方面還主張，由於上一財年已結束、資金也已分配完畢，因此案件已無實質意義(Mootness)，即使法院判決原告勝訴，也無錢可發。不過，法官在23日駁回了聯邦的動議，維持原有裁決，要求國土安全部停止隨意刪減各州反恐資金的行為，恢復撥付。

紐約州 庇護 國土安全部

上一則

OK 鏡成兒童近視管理新主流專家提醒：及早控制高度近視風險不可逆

下一則

亞當斯公布任期成績單 查獲2.5萬槍枝 槍擊案減55%
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

曼達尼跨年夜在這個地鐵站宣誓就職 彰顯對勞動階層承諾

曼達尼跨年夜在這個地鐵站宣誓就職 彰顯對勞動階層承諾
曼達尼就職儀式成跨年旅遊盛事 外州支持者不惜高成本赴會

曼達尼就職儀式成跨年旅遊盛事 外州支持者不惜高成本赴會
跨性別未成年醫護費遭終止 19州和華府告衛生部

跨性別未成年醫護費遭終止 19州和華府告衛生部
假日搭機遇阻 3情況航空公司須賠償

假日搭機遇阻 3情況航空公司須賠償

熱門新聞

華埠工商銀行保險箱接連失竊，至少三名華婦丟失近80萬元現金珠寶，引發節後民眾排隊檢查財物。(記者劉梓祁╱攝影)

中國工商銀行保險箱接連失竊 3華婦丟失近80萬元現金珠寶

2025-12-27 01:29
雖然聖誕節當天不會迎來民眾期盼的白色耶誕，但紐約及三州地區本周末恐將迎上另一場快速移動的冬季風暴。(記者馬璿／攝影)

周末迎暴雪 紐約降雪最高達6吋

2025-12-25 01:30
76歲華婦華埠家中身亡，其子涉案於紐約上州被捕；圖為案發地尼克伯克村。(截自蘋果地圖)

曼哈頓華埠76歲華婦陳屍家中 41歲兒涉案平安夜落網

2025-12-26 14:07
2萬美元轉回中國，其中10萬人民幣被當成贓款退還，華男到亞總會求助。(亞總會提供)

紐約華男轉2萬美元到中國 10萬人民幣被當贓款沒了

2025-12-29 19:29
今年聖誕節，華埠依舊人來人往。其中最受矚目的餐廳之一是位於勿街(Mott St.)的老字號中餐館「和合」(Wo Hop)。(記者范航瑜／攝影)

吃餃子、炒麵…過聖誕節 猶太社區延續傳統

2025-12-26 07:29
法官判決紐約州的綠燈法與聯邦法律並不衝突，紐約仍可發給通過考試但未取得合法居留身分者駕照。（路透）

聯邦法官維持紐約州「綠燈法」有效 允無身分者拿駕照

2025-12-25 07:25

超人氣

更多 >
台藝人曹西平驟逝享壽66歲 2天前才發文嘆「交給老天安排」

台藝人曹西平驟逝享壽66歲 2天前才發文嘆「交給老天安排」
為什麼理財專家跟電視主持人都說紅藍卡優勢計畫不好？

為什麼理財專家跟電視主持人都說紅藍卡優勢計畫不好？
為了讓台灣有感 專家分析中共軍演直接原因：這次對民眾生活衝擊最大

為了讓台灣有感 專家分析中共軍演直接原因：這次對民眾生活衝擊最大
習近平完美反殺川普 彭博點出這才是他真正大麻煩

習近平完美反殺川普 彭博點出這才是他真正大麻煩
以色列承認索馬利蘭獨立 中國稱堅決反對

以色列承認索馬利蘭獨立 中國稱堅決反對