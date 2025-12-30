聯邦砍反恐資金遭法官裁定違法聯邦砍紐約州反恐資金 法官裁定違法

國土安全部試圖大幅削減原計畫撥付給紐約州的反恐專項資金，被提告並被下達法庭禁令。聯邦方面嘗試抗辯但再次被判敗訴。(記者許君達／攝影)

紐約州 檢察長詹樂霞(Letitia James)日前宣布，針對聯邦以「懲罰庇護 州」為由削減包括紐約州在內的多州反恐資金的訴訟再次獲勝，聯邦方面的抗辯被法庭駁回。

根據此前的報導，國土安全部 (DHS)在今年9月宣布大幅更改國土安全補助金(HSGP)分配計畫，紐約州分配到的資金減少了約1億8970萬元，降幅近九成。這筆專項資金用於支援各州當局加強反恐訓練、情報、裝備採購以及突發情況處置等方面的能力。在紐約州所獲取的資金中，原本計畫分配給紐約市的超過1億元，其中絕大部分將被撥付給市警(NYPD)和市消防局(FDNY)。

詹樂霞隨即加入由伊州領銜的11州檢察長訴訟聯盟，提告聯邦，主張其行為涉嫌以資金為籌碼變相懲罰庇護州，而且刪減計畫武斷，呈現「直接抹掉百萬位數、整數加減」等非理性特徵，而在財年結束前突然大幅更改計畫，導致各州已在反恐領域發生的合理支出無法獲得報銷，造成財政缺口、破壞既有公共安全體系。負責審理的羅德島州聯邦地區法官麥克埃爾羅伊(Mary McElroy)當日發布臨時禁制令，裁定聯邦政府立即全額撥付原告方所主張的資金，且不得將其挪作他用。

此後，聯邦方面提出抗辯動議，主張重新分配資金屬於合理的行政裁量權，司法系統不宜過度干涉，並否認刪減紐約等州的資金是出於「報復庇護政策」的原因。此外，聯邦方面還主張，由於上一財年已結束、資金也已分配完畢，因此案件已無實質意義(Mootness)，即使法院判決原告勝訴，也無錢可發。不過，法官在23日駁回了聯邦的動議，維持原有裁決，要求國土安全部停止隨意刪減各州反恐資金的行為，恢復撥付。