跨年夜 曼達尼在舊市政廳地鐵站宣誓就職

記者曹馨元／紐約報導
曼達尼即將就任紐約市長。（歐新社）
曼達尼即將就任紐約市長。（歐新社）

2025年進入尾聲，除跨年狂歡外，紐約市民最關注的還有將隨著新年一同到來的新市長曼達尼(Zohran Mamdani)。1月1日午夜，曼達尼將於舊市政廳地鐵站(Old City Hall Station)舉行一場依循傳統的就職宣誓儀式，正式入主市府。

舊市政廳地鐵站於1904年啟用，是紐約最早的28座地鐵站之一。曼達尼表示，當年這座地鐵站不僅是一項交通建設，更是一座實體象徵，代表這座城市既追求美感，也勇於興建能改變勞動人民生活的偉大工程；「這樣的雄心不應只停留在過去的記憶中，也不該只存在於市政廳地下的隧道裡。」

選在此地宣誓就職，旨在彰顯曼達尼對紐約勞動階層市民的承諾及其繼往開來的決心。曼達尼補充說，將懷著謙卑的心情在這座車站宣誓就職，「迎接帶領數百萬紐約市民邁向全新機遇時代的重任，並深感榮幸能延續這座城市的偉大傳統」。

午夜的宣誓就職僅限私人及少數受邀媒體出席，儀式將由紐約州總檢察長詹樂霞(Letitia James)主持，曼達尼將由家人陪同出席。1月1日，他將舉辦一場由聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders)主持的公開典禮，並同時邀請市民參與可容納數萬人的「街區派對」。

舊市政廳地鐵站建築風格華麗，站內設有黃銅吊燈、拱形瓷磚天花板，以及流暢的曲線結構月台；作為紐約市史上第一趟地鐵列車的發車點，這座地鐵站也因此象徵當時全市引以為傲的重要時刻。

雖然該站至今仍作為6號線的迴轉站使用，但早在1945年便已停止對外營運；目前，市民僅可透過紐約運輸博物館(New York Transit Museum)的會員獨家導覽一睹其面貌。

