逾350警將維安曼達尼就職典禮 警力負擔大

記者曹馨元╱紐約報導
曼達尼將在1月1日舉辦名為「新時代的就職典禮」街區派對，在其過渡團隊官網預約即可參與。(圖片截自曼達尼Transition2025官網)
曼達尼將在1月1日舉辦名為「新時代的就職典禮」街區派對，在其過渡團隊官網預約即可參與。(圖片截自曼達尼Transition2025官網)

據悉，候任市長曼達尼(Zohran Mamdani)即將舉辦的就職慶典預計動員350至400名警力維安，整體警力經費或超50萬元；批評者指，曼達尼此前曾主張削減警察經費、反對增聘警力，讓此舉變得頗為諷刺。

曼達尼將在2026年1月1日(周四)舉辦名為「新時代的就職典禮」(Inauguration for a New Era)街區派對，封街範圍從百老匯大道的自由街(Liberty Street)至交穆雷街(Murray Street)；該露天活動無需門票，在其過渡團隊官網預約即可參與，當天預計將有數萬名支持者現身。

紐約郵報援引消息人士說法指，跨年夜及新年活動多，本就對紐約市警(NYPD)資源構成巨大壓力；為了曼達尼的街區派對維持秩序，部分警員將被調離日常巡邏任務，部分警探也可能被迫暫停手中案件。

「元旦當天動員這麼多警力，影響非常大，因為跨年夜已經有數千名警員負責水晶球降落活動」，該警員表示，「各分局當晚也都會加派人手，因為那是一個極為繁忙的夜晚」。

曼達尼長期批評NYPD，曾在2020年抗議浪潮中呼籲削減警察經費，並形容警員「種族歧視」且「反LGBTQ」，也曾直言該局「邪惡且腐敗」。在競選期間，其對警局的批評言論有所收斂，但仍任命一名立場鮮明、支持反警察運動的左派政治策略顧問負責其過渡團隊。

其任命的女性過渡團隊執行主任莉奧波德(Elana Leopold)，曾敦促前任市長白思豪(Bill de Blasio)在刑事司法政策上推動「激進改革」，並要求市府在2021財政年度削減10億元市警預算，將資源改用於住房援助、食品援助及醫療等社會服務。

一名退休警佐則表示，應關注曼達尼是否會動用警局的「戰略應變小組」(SRG)負責維安；該單位專責大型活動執法，曾參與取締哥倫比亞大學校園內的挺巴示威，而曼達尼也曾點名要裁撤這個單位。

