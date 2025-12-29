127國會議員 籲國安部撤回「公共負擔」新提案

國會亞太裔議員核心小組主席孟昭文等127名美國國會議員近日聯名致函國土安全部，敦促撤回正在擬議中的「公共負擔」新規。 (記者高雲兒╱攝影)

國會亞太裔議員核心小組主席孟昭文等127名美國國會議員近日聯名致函國土安全部(DHS)，敦促撤回正在擬議中的「公共負擔 」新規(Public Charge Rule)，警告該新規可能對美國公民 子女、移民 社群以及全國公共衛生系統造成嚴重傷害。

國安部近日提出一項關於「公共負擔」的擬議新規，新規旨在撤銷2022年的公共負擔規範，內容涉及移民在使用醫療或其他公共服務後，是否會影響未來的綠卡申請。規則雖仍在意見徵詢階段，尚未生效，但消息傳出後，包括華人在內的移民家庭已開始重新評估自身醫療與福利使用情況，擔心可能對身分申請造成影響。

包括國會亞太裔議員核心小組主席孟昭文、西語裔議員核心小組主席埃斯派亞特(Adriano Espaillat)、非洲裔核心小組主席克拉克(Yvette Clarke)等127名國會議員，因此聯名致函國安部，指出擬議的公共負擔新規將導致大範圍的不確定性，進一步擴大寒蟬效應，使申請永久居留或入境者，將面臨「不一致且武斷的結果」，並對美國公民造成不當傷害。

信中指出，川普政府2019年實施的公共負擔規則已有類似問題出現。當時，盡管有許多福利計畫未被納入「公共負擔」，但低收入移民家庭中仍有近一半表示，自己或家庭成員因擔心移民後果而避免申請或取消了已取得的公共福利，其中包括白卡醫療補助(Medicaid)、「補充營養援助計畫」(SNAP，俗稱糧食券)、婦幼營養補助(WIC)及學校餐計畫等。受影響最嚴重的是美國公民子女，他們因此失去預防性醫療、幼兒教育及必要營養，顯示由恐懼驅動的政策會傷害美國家庭與公共衛生體系，並同時增加州與地方政府負擔。

信中還指出，擬議規則的模糊性，將可能導致國安部和國務院濫用跨機構資料共享，包括與國稅局(IRS)共享資訊，取得家庭財務或福利使用紀錄。議員們強調，IRS資料受嚴格保密規定保護，行政機關不得將其用於移民審理，任何此類做法都將違反聯邦隱私法，超越法定權限，並違背國會明文指示。

議員們呼籲國安部全面撤回擬議新規，維持2022年的公共負擔規範，確保審理標準清晰、一致且合法，讓移民家庭能在明確框架下做出健康與穩定的生活決策。而若日後必須進行監管變更，應僅對未來生效，不得追溯過去已發生的行為，並經過完整的公眾意見徵詢，同時確保任何次級監管指引公開並接受實質監督。