木邊公寓爆包裹盜竊 亞裔男涉嫌

木邊一間公寓日前發生包裹盜竊案件，市警經調查將嫌犯鎖定為一名亞裔男子，呼籲知情民眾提供線索。(市警提供)

皇后區 木邊(Woodside)一棟住宅樓於聖誕節 前發生包裹失竊案件，一名男子於傍晚時分尾隨樓內住戶進入大樓大堂，偷走多件包裹後迅速離去；市警(NYPD)目前已公布監控畫面，並呼籲公眾協助辨認嫌疑人。

警方表示，案件發生在本月19日約晚上6時左右，地點位於皇后區第108分局轄區內、羅斯福大道以南半個街口的69街40-33號的「Winfield Tower」11層住宅大樓。當時，一名身分不明男子尾隨住戶進入大樓大堂，隨後在大堂內取走多件包裹，並徒步離開現場，逃逸方向不明。

市警指出，監控畫面顯示，嫌疑人留有棕色長髮，犯案時身穿黑色連帽冬季外套、深色長褲、淺棕色工裝靴，並攜帶一個粉紅色手提袋。警方表示，凡能提供線索協助警方將嫌疑人拘捕並成功起訴者，可獲最高3500元酬金。

市警統計顯示，截至21日，第108分局今年已通報225宗入室盜竊案，較去年同期的240宗減少15宗，按年下跌約6.2%。